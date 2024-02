Les nuclears tarragonines van generar el 59% de l'electricitat de Catalunya l'any passat

Les nuclears Ascó I i II i Vandellòs II van generar el 59% de l'energia consumida a Catalunya i el 8,8% del consum peninsular de 2023. Com detalla l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV) que les opera, la producció d'electricitat bruta de les tres plantes va ser de 23.385,93 milions de quilowatts hora (dades provisionals de Red Eléctrica de España). Aquesta aportació ha cobert el 30% del sistema elèctric, l'energia que gasten prop de 19 milions de llars. ANAV assenyala «s'ha estalviat l'emissió de 8,3 milions de tones equivalents de CO2». La propietat de les tres nuclears catalanes remarca que «continua preparant-les per allargar la seva activitat en les millors condicions de seguretat i fiabilitat», amb una inversió d'uns 100 MEUR.

La nuclear de Vandellòs II va produir 8.923.460 megawatts per hora (MWh), Ascó I va produir 6.936.280 MWh i Ascó II 7.526.190 MWh. Les dues plantes d'Ascó van fer parades de recàrrega de combustible més llargues del que és habitual, per fer «inspeccions prèvies a l'entrada en operació a llarg termini». Vandellòs II va tenir factor de càrrega del 93,7% i Ascó I i II del 75%. El factor de càrrega és la diferència entre l'energia elèctrica produïda en un període i la que es podria haver produït amb la planta funcionant al 100% de potència en el mateix període.

Les inversions per allargar la vida útil de les nuclears passar per modernitzar equips, sistemes i components i impulsar una renovació generacional de l'equip humà. L'any passat, ANAV va concloure amb resultats satisfactoris el programa d'avaluació SALTO (Aspectes de Seguretat per a l'Operació a Llarg Termini, en les sigles en anglès) de l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica (OIEA). L'OIEA constata que es compleixen els seus estàndards en «la pràctica totalitat de les activitats de gestió de l'envelliment i operació a llarg termini» de les tres plantes nuclears catalanes.

ANAV ha estat la primera operadora espanyola de centrals nuclears a sotmetre's a aquesta avaluació, un «exhaustiu» procés d'avaluació que s'ha demanat «voluntàriament» per operar a llarg termini segons els millors estàndards internacionals de seguretat i fiabilitat de la indústria.