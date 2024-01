Tot a punt per al Carnaval de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

L’Associació de Penyes de Sant Roc ha organitzat enguany, per primera vegada, el Carnaval de l’Hospitalet de l’Infant, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i del Ball de Diables de l’Hospitalet de l’Infant. La festa se celebrarà del 9 a l’11 de febrer amb algunes novetats.

Entre aquestes, la rua infantil, que s’ha recuperat i estarà amenitzada per la Xaranga Bandsonats, el divendres 9 de febrer, a partir de les 17:30 h. El punt de partida i d’arribada serà la Plaça Catalunya, on després se servirà un berenar al més petits i hi haurà una guerra de confeti i minidisco amb la Marieta Voltereta.

Una altra de les novetats serà el recorregut de la rua del dissabte 10 de febrer i la nova ubicació de l’arc de llums on els participants fan els seus balls i on el jurat del concurs de disfresses en pren nota: la Plaça Berenguer d’Entença, en lloc de l’avinguda Via Augusta. Amb aquests canvis, l’Associació de Penyes Sant Roc pretén que la rua sigui més àgil i fer possible que els participants puguin veure també les actuacions dels seus companys en el concurs, segons ha explicat la presidenta d’aquesta entitat local, Aina Jornet.

Tal com ha informat Jornet, en la rua de Carnaval d’enguany, que començarà a les 18:30 h (després del pregó del rei/reina Carnestoltes previst a les 18 h davant de la Casa de la Vila) hi prendran part gairebé 700 persones, repartides en 45 colles. Posteriorment, a partir de les 21:30 h, tindrà lloc el sopar al poliesportiu municipal i l’actuació de diversos dj’s locals.

El mateix dissabte, a mitjanit, es lliuraran els premis del concurs de disfresses (enguany en lloc de donar-se premis en metàl·lic s’entregarà als guanyadors i guanyadores uns vals per gastar als negocis locals). A continuació, a les 00:30 h, s’oferirà el concert del grup de versions Balahits i una altra sessió de dj’s locals. La festa continuarà el diumenge 11 de febrer, amb l’enterrament de la sardina a la Plaça Catalunya. Els anys anteriors aquest acte se celebrava el dimecres de cendra, però l’Associació de Penyes Sant Roc ha decidit traslladar-lo al diumenge, amb la voluntat que tingui més participació.

Consistirà en una rua mortuòria, prevista a les 11:30 h, a càrrec de la Colla Jove i Colla Vella i tabalers del Ball de Diables de l’Hospitalet de l’Infant; en la incineració i enterrament de la sardina, a les 12 h; i, com a novetat, en un vermut musical amb dj’s locals i coca de recapte per a tots els assistents. S’anima tots els grups participants de la rua a anar vestits de negre, per expressar conjuntament el dol per la mort de Sa Majestat Carnestoltes.

A Vandellòs, se celebraran els actes tradicionals. La festa també començarà el divendres 9 de febrer. Per aquest dia, l'Associació de Famílies d’Alumnes Vall de Llorers, amb la col·laboració de l’Ajuntament, ha organitzat una rua pels carrers del poble. El punt de concentració, a les 17 h, serà la Plaça Drs. Gil Vernet. Després, el Rei Carnestoltes llegirà els seus versots infantils al pavelló esportiu municipal, on hi haurà jocs i xocolata calenta per a tothom.

I per al dissabte 10 de febrer, el Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs (CCERV) ha organitzat, amb la col·laboració de l'Ajuntament: la rua pels carrers del poble (a partir de les 18 h, des del camp de futbol) amb parada a la plaça Drs. Gil Vernet per la guerra de confeti, el concurs de disfresses al pavelló esportiu, a les 20 h; i el sopar amb ball a càrrec de l’orquestra Aquarium, a partir de les 21.30 h (els tiquets es poden comprar a l’Agrobotiga fins al dijous 8 de febrer).