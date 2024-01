Territori millora la seguretat viària a la T-323 i la TV-7005, al Baix Camp

El Departament licita les obres per a millorar el ferm i construir cunetes de seguretat transitables que donin un sobreample a la carretera i afavoreixin la comoditat i la seguretat en la conduccióCedida

El Departament de Territori ha licitat obres per a la millora de la seguretat viària en dos trams de les carreteres T-323 i TV-7005, al Baix Camp, per un import d’1,2 MEUR. Els treballs consistiran principalment en la millora del ferm i la construcció de cunetes de seguretat transitables per afavorir la comoditat i la seguretat en la conducció. Es preveu que les obres comencin aquest estiu i tinguin una durada de 4 mesos i mig.

En concret, els trams on s’actuarà sumen una longitud de 8,7 quilòmetres –5 quilòmetres a la T-323, al seu pas pel terme de Mont-roig del Camp, i 3,7 quilòmetres a la TV-7005, entre els municipis de Prades i Vilanova de Prades. L’obra convertirà en trepitjables les cunetes existents, de manera que proporcionarà un sobreample a la carretera, i inclourà la millora superficial del ferm de la calçada.

Complementàriament, s’adequaran els elements de drenatge, senyalització horitzontal i vertical, barreres de seguretat, i accessos a camins i parcel·les.