Cambrils rep cinc subvencions de la Diputació en matèria de medi ambient i salut pública

Durant l’any 2023 l’Ajuntament de Cambrils va rebre cinc subvencions de la Diputació de Tarragona en els àmbits del medi ambient i la salut pública per un import total de 46.700,9 euros. Les subvencions corresponen a diferents línies a les quals han pogut optar els Departaments municipals de Salut pública, Esports, Platges i Serveis.

Per una banda, la Diputació de Tarragona va concedir a l’Ajuntament de Cambrils 8.839 euros de la línia de subvencions per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023. Amb aquesta ajuda el consistori va fer front al pagament de part dels tractaments que realitza l’empresa SAHICASA per reduir la proliferació d’espècies plaga (rates i paneroles) del municipi.

Per l’altra banda, l’Ajuntament va aconseguir finançament de les tres línies de subvencions per al personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals 2023. L’import de 16.886 euros concedit de la línia 1 de socorrisme a les platges va servir per sufragar part de la contractació dels 29 socorristes que van realitzar el servei de vigilància, salvament i socorrisme a les 9 platges de Cambrils (Ardiaca, La Llosa, Horta de Santa Maria, Riera, Prat d'en Forès-Regueral, Cavet, Esquirol, Vilafortuny i Cap Sant Pere).

Els 8.443 euros de la línia 2 de socorrisme de piscines es van destinar a part de la contractació del servei de vigilància, salvament i socorrisme de la piscina coberta municipal de Cambrils, que està oberta els 365 dies de l'any, llevat de les dues setmanes de setembre per manteniment de les instal·lació.

Dins d’aquesta mateixa convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament també va obtenir 2.532,90 euros de la línia 3 DEAs, amb els quals es va sufragar part de la formació en suport bàsic vital al servei de socorrisme i accions de divulgació, i el manteniment dels DEAs instal·lats a les platges de Cambrils realitzat a través d’un contracte amb la Creu Roja.

Finalment, dins de la línia de subvenció per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals 2023, la Diputació de Tarragona ha finançat amb 10.000 euros les despeses de diferents serveis contractats mitjançant contractació pública.

Per una part, aquests diners s’han destinat al control sanitari de l’aigua de les piscines municipals (adquisició de productes químics per garantir la qualitat de l'aigua dels vasos, de ma de l’empresa Apliclor Water Solucions SA), i per una altra a les despeses de l’empresa que realitzat el control sanitari per a la prevenció de la legionel·losi a les instal·lacions municipals, Eminfor SL.