L'exalcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Alfons García, es podria convertir en nou senador

El ple del Parlament votarà dijous el nomenament del socialista Alfons García Rodríguez com a nou senador per desiganció autonòmica.

El candidat, exalcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i actual regidor a l'oposició, és la proposta del PSC per substituir a la cambra alta espanyola Eva Granados, que va renunciar a l'escó en ser nomenada secretària d'Estat de Cooperació. Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona (UB) i doctor en Geografia per la Universitat Rovira i Virgili (URV), García ha exercit de professor universitari i de Secundària.

L'elecció del nou senador es farà dijous en una sessió específica en acabar el ple ordinari previst per a aquesta setmana, segons ha informat el Parlament.