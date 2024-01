Aturada la nuclear de Vandellòs II per l'aturada d'un generador

La central nuclear de Vandellòs II s'ha desconnectat de la xarxa elèctrica després de detectar problemes per la parada del primer motogenerador de la planta. Aquesta parada no programada s'ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) a les 13:19 hores d'aquest dimecres. Seguint els procediments de la central, s'ha actuat de forma manual al sistema de protecció del reactor després de verificar la inserció de les barres de control per l'aturada del motogenerador.

S'ha detectat durant els treballs de revisió del segon motogenerador d'alimentació en el sistema de barres de control. L'equip tècnic de la central analitza la incidència i prepara la instal·lació per tornar a connectar-la a la xarxa. Segons comunica l'Associació Nuclear Ascó – Vandellòs, els sistemes de seguretat han funcionat i la planta està estable. El succés no ha tingut impacte per als treballadors, la ciutadania ni el medi ambient.