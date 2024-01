Rescaten una dona al pantà de Riudecanyes atrapada amb fang fins a la cintura

Una dona va ser rescatada pels Bombers el passat 10 de gener després de quedar-se atrapada pel fang al pantà de Riudecanyes. Els serveis d’emergència, que van rebre l’avís a les 12.38 hores, van enviar dos dotacions i, estirant d’ella, van aconseguir salvar-la.

La dona es trobava atrapada pel fang fins l’alçada de la cintura i, malgrat que no podia sortir i cada vegada s’anava enfonsant més i més, no va necessitar assistència sanitària. Els Bombers van finalitzar el seu servei a les 16.26 hores després de posar uns troncs a la zona per evitar que ningú més es quedés atrapat.