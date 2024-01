El Club Nàutic Cambrils guanya la plata a la Monaco Optimist Team Race

Organitzada pel Yacht Club Monaco, la 14a edició de la Monaco Optimist Team Race, ha reunit 72 regatistes de 18 equips i 17 països diferents que s’han donat cita a Monaco de l’11 al 14 de gener. El Club Nàutic Cambrils ha representat a Espanya i ho feia amb excel·lents resultats.

Les proves començaven el dijous 11. Divendres no es va poder celebrar cap prova per falta de vent. Ja el cap de setmana es van restablir les regates, amb l’equip del CNCB en la final. L’equip turc, però va ser millor i resultava vencedor, seguit d’un flamant Club Nàutic Cambrils, que recollia el trofeu ahir diumenge. Recordem que l’any passat, quan va ser la primera vegada que el CNCB competia en aquesta regata per equips, ja va pujar al podi per recollir el bronze.

Els regatistes del Club Nàutic Cambrils han estat acompanyats pel seu entrenador, Oriol, qui torna molt satisfet del seu equip amb aquest magnífic primer resultat de l’any i que segueix la línia de 2023, sota la direcció d'Aleix Monmany, responsable de la secció esportiva del CNCB.