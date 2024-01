S’ajorna la compravenda dels terrenys de Lotte Energy a Mont-roig per manca de «claredat» al contracte

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp (Baix Camp) ha ajornat la compravenda dels terrenys on s’ubicarà la fàbrica de Lotte Energy Materials per manca de “claredat” en el redactat del contracte. “El document està tancat i definit, però els serveis jurídics sud-coreans no acaben de veure clar el redactat del document”, ha afirmat l’alcalde Fran Morancho, qui ha subratllat que “no es tracta del contingut, sinó de la manera en què està escrit”.

De fet, Morancho ha lamentat que la lentitud burocràtica i els canvis societaris estan alentint l’inici de les obres previst, en un primer moment, a principis del 2024. El batlle considera que la construcció de la nova planta de producció d’elecfoil no començarà fins al setembre.

L’Ajuntament de Mont-roig tenia previst celebrar aquesta setmana un plenari extraordinari per signar la compravenda dels terrenys on s’ha d’instal·lar la planta de producció d’elecfoil -un component essencial en la fabricació de bateries elèctriques-. Tot i això, els serveis jurídics de l’empresa sud-coreana “no acaben de veure clar” el redactat del contracte i han demanat al consistori mont-rogenc més temps per “revisar el document i canviar algun punt”.

L’alcalde Fran Morancho ha subratllat que aquesta decisió no suposa ni un canvi en la inversió ni en la continuïtat del projecte. “És un projecte molt gran que implica revisar molt més les coses”, ha defensat Morancho, qui confia que les discrepàncies sobre el redactat se solucionin en les pròximes setmanes.

L’N-340 i la via verda, a licitació

Durant un esmorzar amb periodistes, l’alcalde també ha celebrat altres projectes que s’han de començar a materialitzar al municipi al llarg d’aquest 2024. Entre ells, destaquen l’inici de les obres de reconversió de l’N-340 i la transformació de l’antiga via del tren en una via verda. Segons ha detallat, ambdós projectes ja es troben en procés de licitació i s’espera que estiguin enllestits el 2025.

Altres projectes del 2024

Un altre dels projectes històricament reivindicats al municipi és l’adequació del passeig de les Cales, ubicat al nucli de Miami Platja. A principi de setembre del 2023 van iniciar-se les obres, a càrrec del servei de Costes del Ministeri per la Transició Ecològica (MITECO), amb un pressupost, aproximat, de 10 MEUR. El consistori confia que finalitzin l’abril del 2024.

Morancho també ha destacat que en els pressupostos d’enguany es preveu una partida per començar a treballar en la revitalització del nucli antic de Mont-roig del Camp. Després de fer-se públic l’Estudi Integral del Nucli Antic (EINA), els tècnics han xifrat en 20 MEUR la inversió que l’Ajuntament hauria de fer a la zona durant els pròxims deu anys. El document preveu transformacions en urbanisme, mobilitat i transport públic, millora i creació de noves zones verdes, equipaments i espais públics, i l’impuls del comerç, entre altres. De moment, aquest 2024, el consistori ha afirmat que preveu la rehabilitació de l’antic casal d’avis, on es preveu que es traslladi l’Ajuntament durant el 2025.

Finalment, Morancho també ha celebrat que enguany podrien iniciar-se, després de gairebé 30 anys d’especulacions, les obres del càmping de luxe de les Arts. “S’està a l’espera d’adjudicar la llicència d’obres”, ha tancat el batlle.