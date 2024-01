Formalitzen la millora d’interseccions i accessos a la N-420, a Botarell, Les Borges del Camp i Riudoms

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha formalitzat per 2,5 milions d’euros (IVA inclòs) les obres de reordenació d’interseccions i de millora d’accessos a la carretera N-420, entre els quilòmetres 865,100 i 868,900, en els municipis de Botarell, Les Borges del Camp i Riudoms, tots ells a la província de Tarragona. L’anunci es publicarà pròximament al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

En aquest tram de la N-420 hi ha diverses interseccions amb carreteres autonòmiques i locals, així com nombrosos accessos que provoquen girs i incorporacions a esquerra, la qual cosa, unit a un important volum de trànsit, proper a 20.000 vehicles diaris de mitjana, comporta riscos per a la seguretat viària.

Les obres busquen reordenar les interseccions existents amb les carreteres locals C-C-242z, TV-3101 i T-3136, construint una nova glorieta en la connexió amb la primera i modificant les altres dos interseccions per impedir els girs a esquerra, a més de millorar la incorporació i sortida des de la N-420. Així mateix, es preveu la millora de diversos accessos directes a propietats limítrofes o a camins d’ús públic.

L’actuació s’inclou en el programa de conservació i manteniment de la Xarxa de Carreteres de l’Estat, en el qual aquest Ministeri ha invertit més de 83,4 milions d’euros des de juny de 2018 a la província de Tarragona.