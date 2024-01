Huget (PP) denuncia que l’Estat estudiï eliminar els passejos marítims i exigeix inversions

El diputat del PP al Congrés, Pere Lluís Huguet, ha denunciat que l’Estat es plantegi eliminar els passejos marítims i ha exigit que s’inverteixi en una “veritable acció” que serveixi per “recuperar les platges de la nostra costa, que cada hivern els temporals tiren a terra”. Huguet ha afirmat que la proposta del govern espanyol “no solucionarà el problema” i ha defensat que els passejos marítims esdevenen, actualment, “la primera línia de defensa”.

En aquest sentit, ha demanat als socialistes que “reconsiderin” la seva postura, ja que, segons ha subratllat, l’acció afectaria un dels principals sectors econòmics de Tarragona i l’Ebre com és el turisme. “Molts tarragonins viuen d’això i no ho podem posar en qüestió”, ha denunciat.

Arran dels temporals del passat mes d’octubre, que van provocar estralls en diversos punts del litoral tarragoní, des del Partit Popular van traslladar un seguit de preguntes al govern espanyol al voltant de quines accions preveien portar a terme. “La sorpresa ha estat que no hi ha assignat cap pressupost extraordinari per remetre els danys del temporal”, ha afirmat Huguet, qui ha criticat que l’Estat “espera que la sorra es reposi naturalment”. “Tots sabem que això no es produeix i que necessitem reposar la sorra per mitjans mecànics”, ha lamentat.

Des del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic també van traslladar als populars la seva voluntat d’eliminar els passejos marítims i recuperar el domini públic marítim terrestre. Una proposta que, segons Huguet, “fa temps que rondava”, però “mai s’havia posat per escrit”. “És una barbaritat el que planteja el ministeri”, ha denunciat Huguet, qui ha afirmat que des del PP iniciaran una roda de reunions amb els regidors populars dels municipis afectats a la demarcació de Tarragona.

Huguet també ha demanat al govern espanyol que elabori un estudi que englobi tota la costa tarragonina “per saber què passa i buscar solucions”, tal com s’està fent a Altafulla (Tarragonès).

La passarel·la de Cambrils, aturada

Preguntats sobre el projecte de la passarel·la peatonal prevista a la desembocadura de la riera d’Alforja de Cambrils (Baix Camp) per tal de donar continuïtat al passeig marítim de Ponent, el portaveu del PP al municipi, David Chatelain, ha afirmat que el ministeri ha descartat “que existeixi una partida pressupostària” per executar el projecte, aprovat el 2010. De fet, Chatalein ha denunciat que “durant molt de temps se’ns havia assegurat que existia una partida pressupostaria prevista als pressupostos del 2022 i ara el ministeri ens han dit que no”.

A més, i segons ha manifestat Chatelain, “no només no hi ha partida, sinó que el projecte que s’ha enviat des de l’Ajuntament no és correcte”. El portaveu dels populars a Cambrils també ha criticat que el ministeri exigeixi que la passarel·la no s’ubiqui en zona marítima terrestre. “Que algú ens expliqui com podem fer la continuació del passeig marítim sense ocupar aquest domini marítim terrestre”, ha qüestionat.