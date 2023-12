Detinguts quatre homes a Reus per cometre dos robatoris al Baix Camp i al Tarragonès

Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dijous quatre persones per robar a l'interior d'un vehicle i per cometre un robatori amb força en un habitatge. Els fets es remunten a la matinada del 22 de desembre quan uns desconeguts van forçar els dos panys de la porta principal d'un habitatge del carrer Baixada de la Peixateria de Tarragona. Els presumptes lladres van endur-se diners en efectiu, joies i diversos rellotges, entre altres objectes de valor. El 25 de desembre, els Mossos van ser requerits per la temptativa d'ocupació d'un habitatge al carrer Notari Rull de Reus. Quan els agents els van enxampar, no van poder acreditar la procedència de 23 pots de mel, per la qual cosa els van comissar, entre altres objectes sostrets.

Els Mossos han confirmat que els pots de mel havien estat sostrets de l'interior d'un vehicle estacionat a Reus durant la tarda del dia 24 de desembre. Així mateix, les joies i els rellotges, que van trobar a un d'ells, constaven com a sostrets en el robatori del 22 de desembre a Tarragona. Per tot plegat, els agents van detenir el menor i tres dels quatre identificats el dia de Nadal durant la matinada d'aquest dijous a Reus. Els arrestats tenen entre 18 i 24 anys. Tres d'ells han passat a disposició judicial aquest divendres davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus i el menor ho va fer ahir a la Fiscalia de Menors.