La Cursa dels Nassos de Castellvell del Camp torna aquest diumenge 31 de desembre

Tot és a punt per a la tercera edició de la Cursa dels Nassos de Castellvell del Camp, que se celebrarà el proper diumenge 31 de desembre, a les 10:30 h. Com és costum, la cursa proposa dos recorreguts diferents, un per a majors de 12 anys i l'altre per als menors. La inscripció és gratuïta i es pot fer, fins el dia 30, a www.tretzesports.org . Els participants podran portar llet per col·laborar amb el Banc dels Aliments de Castellvell.

Itinerari

Els participants a la cursa podran recollir els seus dorsals, a partir de les 09:30 h, al Parc de les Oliveres (davant de l'Escola Santa Anna). A les 10:30 h, la III Cursa dels Nassos sortirà des d'aquest punt, pujarà fins a l'Ermita de Santa Anna, baixarà pel Clot de la Pedrera, entrarà a la urbanització El Pinar i tornarà a la zona escolar. En total, els participants completaran un recorregut de prop de 5 km. Tant a la sortida com a l'arribada comptaran amb la presència de l'Home dels Nassos.

Una vegada finalitzada la Cursa els Nassos, s'iniciaran les curses infantils per a nens i nenes de 10 a 12 anys, de 7 a 9 anys i de 0 a 6 anys, que faran un circuit que no arribarà als 1.000 m. Els circuits es faran a la zona del camí de la Mineta i de la urbanització El Pinar de Reus, amb sortida i arribada a l'escola.

La Cursa dels Nassos va començar ara fa tres anys per satisfer la demanda dels joves del municipi perquè tinguessin una cursa per celebrar el Cap d'any. La cursa s'ha fet popular entre la població de Castellvell i comarca i s'ha convertit en una cita indispensable del calendari de les festes nadalenques.

Inscripcions

La inscripció és gratuïta i es pot fer, fins el dia 30 de desembre, a www.tretzesports.org

La Cursa dels Nassos està organitzada per la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Castellvell del Camp i Tretze Sports i compta amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana de Reus i de Protecció Civil de Reus i de Castellvell.