Tres detinguts quan intentaven robar en una autocaravana a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous a la matinada tres homes a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força a interior de vehicle, en grau de temptativa. Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de quatre quan agents e paisà van observar com un vehicle accedia a la zona d'estacionament. Acte seguit van veure com dos homes baixaven i manipulaven amb un estri les manetes d'una autocaravana estacionada amb la intenció de robar-hi. Tot i que en adonar-se de la presència van intentar fugir, van acabar detinguts. Dos dels arrestats tenen 27 anys i l'altre, 35.

En l'escorcoll, els agents van localitzar al sostre un doble fons on amagaven unes tisores que presumptament feien servir per tallar les lones dels camions de mercaderies. Els tres homes passaran a disposició del jutjat de guàrdia de Reus les pròximes hores.

Les detencions s'emmarquen dins del Programa Operatiu Específic (POE) Pista que té com a objectiu principal prevenir els il·lícits penals contra el patrimoni a les autopistes del territori, les àrees de servei i descans, grans zones d'estacionament de Catalunya així com dels seus viatgers.