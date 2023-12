Cues quilomètriques a l'AP-7, l'A-7 i l'N-340 en sentit sud a l'Hospitalet de l'Infant

Dos accidents de camió estan provocant importants retencions en sentit sud a l'altura de Vandellòs l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp), a les tres vies que hi ha a la zona. Segons informa el Servei Català de Trànsit, hi ha uns quatre quilòmetres de cua a l'autovia A-7, uns deu quilòmetres més a l'autopista AP-7 i uns sis quilòmetres de vehicles aturats a l'N-340, entre l'Hospitalet i l'Ametlla de Mar. Cap a les deu del matí, un camió ha bolcat al punt quilomètric 1.128 de l'autovia A-7, sentit sud, al terme municipal de Vandellòs, probablement pel fort vent que bufa a la zona. Una hora abans ja n'havia bolcat un altre a l'autopista AP-7, també a Vandellòs i l’Hospitalet de l'Infant, que ha afectat els dos carrils sentit Castelló.

La situació viària és complicada a la zona de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant aquest divendres al matí. Trànsit fa desviament per la sortida 38 de l'autopista i també ha habilitat un carril addicional a l'autovia, per un lateral, per on es dona pas alternatiu als vehicles.