S’inicia una segona fase d’obres urgents al Celler de Cambrils

L’Ajuntament de Cambrils, a través del Museu d’Història de Cambrils, ha iniciat, fa una setmana, una segona fase d'obres al seu càrrec al Celler de Cambrils, l'antic Museu Agrícola. L'objectiu és resoldre les patologies urgents que presenta l'edifici i per aquest motiu els treballs han començat amb la reparació interior de tot el mur adjacent a la plaça Bernardí Martorell i la substitució de les tres finestres originals degradades.

En aquesta segona fase també s’està treballant amb la reparació d'una esquerda a la façana del carrer del Vi i amb el tractament de les bigues de fusta presents a la façana de la plaça Martí Nolla, entre d'altres intervencions menors.

Els treballs són la continuació dels iniciats l'any 2022 quan, des dels Serveis Tècnics municipals, es va redactar un primer projecte que ja prioritzava una sèrie de patologies constructives que calia resoldre en primera instància i de manera ràpida.

El primer projecte tenia un import d'execució de 45.740,63 euros, dividit en dues fases. La primera fase ja es va finalitzar amb èxit fa més d'un any. Els treballs de rehabilitació ara en curs, doncs, corresponen a la segona fase que el Museu d’Història de Cambrils ha adjudicat aquesta tardor per un import de 24.489,31 euros a l’empresa local Cons Cambrils 3000 SL.

Cal recordar que, atès que el Celler de Cambrils és Bé Cultural d’Interès Local i de propietat municipal, tots els recursos econòmics fins ara mobilitzats per les obres, serviran per justificar una subvenció de 22.000 euros concedida a principis d'aquest any al Museu d'Història de Cambrils.

Concretament és una subvenció de la convocatòria trianual d’obres en immobles de notable valor cultural per la restauració del Celler de Cambrils procedents del programa d’ajudes del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a la documentació, la conservació, la recuperació, la restauració i la millora del patrimoni cultural immoble català. Segons les bases, l'ajuda pot arribar a un màxim del 50% de l'inversió que es realitzi, import màxim al qual gairebé s'ha arribat en el cas del Celler de Cambrils.

El termini d'execució d'aquesta segona fase d'obres és d'un mes i la finalització permetrà conèixer més a fons l'edifici, procedir a la redacció d'un projecte global de rehabilitació i avançar en el procés de reobertura d’un edifici obra de l'arquitecte Bernardí Martorell amb més d'un segle d'història.

