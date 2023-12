Des del cel nocturn de Prades, al Baix Camp, s’ha detectat una nebulosa no catalogada fins ara situada a la galàxia del triangle M33, una de les més properes que coneixem. Aleix Roig del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades l’ha descobert des del seu observatori Astrocat. La nova nebulosa s’ha batejat com a “Roig1 Prades Sky” en record a l’avi del seu descobridor, qui el va iniciar en el món de l’astronomia, i al cel de Prades, el poble que estimen i des d’on observen el cel.

La troballa ha estat possible gràcies a la qualitat del cel nocturn i a l’esforç dels municipis de Muntanyes de Prades i Montsant en el canvi d’enllumenat. L’entorn es troba en la zona protegida de cel fosc més gran d’Europa i té la certificació internacional de Destinació Turística Starlight des de l’any 2021. L’Ajuntament de Prades va començar a fer el canvi d’enllumenat a LED PC-ambre des del 2015 fruit de reunions amb els impulsors del Parc Astronòmic, Aleix Roig i Georgina Serven.

“El Cel de Prades” està en una altra galàxia

La galàxia M33 es pot observar amb prismàtics en cels nocturns foscos com els de Prades però la nebulosa “Roig1 Prades Sky”, a 2,7 milions d’anys llum, no s’havia detectat fins ara. A través d’una cerca meticulosa amb planificació a mesos vista i la utilització de filtres de banda estreta diferents als que habitualment s’utilitzen ha estat possible captar la nebulosa que s’estima que té una mida d’uns 1.500 anys llum de diàmetre. Ha calgut realitzar una imatge profunda de 153 hores de registre d’imatges durant moltes nits.

Malgrat que la galàxia M33, ja estudiada des del segle XVII, és de les més properes i que té una mida de 2,5 llunes plenes al cel, la nebulosa no s’havia detectat. Aquesta té una brillantor 10.000 vegades més dèbil que la galàxia M33. Aquest és un dels motius pels quals mai abans ningú l’havia descobert. Un altre dels motius és que els astrònoms professionals només cobreixen petites àrees de la galàxia M33 de forma habitual i solen emprar filtres RGB enlloc dels de banda estreta utilitzats en aquest cas.

El descobriment ha estat publicat per l’American Astronomical Society en un article juntament amb la Judith Ardèvol, astrofísica per la Universitat de Barcelona i guia del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades, i Raúl Infante, doctor en astrofísica del CEFCA (Aragó).

Projecte observatori científic al Pla de la Guàrdia

El Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades és una realitat des de l’any 2016 amb el suport de l’Ajuntament de Prades amb la voluntat d’apropar la passió per l’astronomia, la protecció dels cels foscos i la recerca científica a la societat. El Centre de Visitants creat el 2020 amb seu al Centre Cívic del municipi de Prades ofereix espectacles d’astronomia complementant amb observacions astronòmiques des del mirador de Sant Roc. El futur del Parc Astronòmic culminarà amb la creació d’un observatori científic respectuós amb l’entorn al Pla de la Guardià a 1.130m dins del municipi de Prades un cop s’obtingui el finançament necessari.