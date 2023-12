La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes ha reclamat al Govern que actuï d'urgència per fer les obres a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Reus que permeti dotar d'aigua regenerada els pagesos per poder regar els seus terrenys. La comunitat ha creat una comissió específica per abordar aquesta situació i ha lamentat la lentitud dels tràmits. De fet, els membres han criticat que encara no s'ha publicat la licitació de l'obra i han demanat una reunió amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, per conèixer les intencions del departament. En aquest sentit han alertat que hi ha pagesos que no han pogut regar aquest estiu i que això ha fet que alguns arbres hagin mort, un fet que deixa en una situació "crítica".

Des de la CRPR han explicat que inicialment la licitació del projecte s'havia de publicar al novembre però que a dia d'avui Acció Climàtica encara no ha fet aquest tràmit. Les obres per tal que es pugui aprofitar l'aigua regenerada per al regadiu consten de quatre elements. La primera és fer uns treballs a l'EDAR de Reus per tal de regenerar l'aigua. Després cal construir una canonada fins a una bassa on s'emmagatzemarà l'aigua, construir aquesta bassa i finalment connectar-la amb la xarxa de distribució de la CRPR. Les dues primeres parts depenen de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i les altres dues les hauria d'impulsar Agenda Rural, tal com ha detallat Miquel Àngel Prats, administrador de la comunitat.

Segons les estimacions exposades per Prats, actualment l'EDAR de Reus desaprofita entre cinc i sis hectòmetres cúbics (hm3) anuals. "Si en tinguéssim cinc podríem regar amb total normalitat. Amb 2,5 hm3 podríem tenir un reg com el del 2022, que és un 40% de la dotació normal; i amb això salvaríem els arbres", ha indicat.

Els membres de la CRPR han insistit en la urgència per tenir a punt aquesta obra. "No tenim marge", ha assenyalat Martí Macias, membre de la comissió, que ha exposat que les finques que es troben en una situació més delicada són les que depenen exclusivament de l'aigua del pantà de Riudecanyes per regar i que no ho han pogut fer aquest estiu. En alguns casos ja s'han hagut d'arrencar arbres que han mort. Altres pagesos, ha dit, estan esperant si plou o si hi ha alguna altra perspectiva per decidir què fer.

Situació delicada

De tota manera, en l'àmbit de les 4.000 hectàrees que la CRPR abasteix, n'hi ha que tenen l'alternativa d'utilitzar aigua de pous i mines. Però en aquests casos la incertesa és màxima perquè no saben quant temps més duraran les reserves, si continua la sequera. Per tot plegat, Macias ha manifestat que la problemàtica "és una qüestió de territori". "Si els arbres moren no només els pagesos en sortiran perjudicats. També les cooperatives, i si fallen més coses se n'aniran en orris. Ens hi hem d'implicar tots", ha reclamat.

Aquest dimarts el pantà de Riudecanyes es troba al 3,41% de la seva capacitat, unes reserves que són pràcticament inexistents des de fa mesos. El pantà de Siurana, que abasteix també Riudecanyes, té una situació pràcticament idèntica (3,67%). Amb tot l'aigua de Riudecanyes no serveix només per abastir els regants, sinó també municipis pròxims com Reus o empreses de la zona. Sobre la gestió que s'ha fet de l'aigua, els regants de moment no en volen parlar.