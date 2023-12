Més de 2.400 persones gaudeixen del Tobogan Gegant de Cambrils

El Tobogan Gegant ha estat un dels reclams d’aquest cap de setmana a Cambrils. S’hi ha llençat més de 2.400 persones i s’ha aconseguit una aportació de 3.731 euros per al Banc dels Aliments. Aquesta fundació que lluita contra la pobresa alimentària destinarà els diners recaptats a la compra de peix fresc de Cambrils, un producte necessari que arribarà a famílies en situació de vulnerabilitat.

Les famílies van poder gaudir d’aquesta rampa de 40 metres d’adrenalina, ubicada a la rambla Jaume I, durant el divendres a la tarda, el dissabte i el diumenge al matí. Les entrades tenien un cost de 3 euros i també es podien aconseguir gratuïtament a través de tiquets de compra en comerços de Cambrils d’un mínim de 15 euros.

Durant els tres dies del tobogan, l’activitat no es va aturar. El moment de més concentració va ser el dissabte a la tarda, quan es van produir algunes cues. Cal recordar que l’atracció tenia una capacitat d’unes 600 persones cada tres hores.

La regidora de Promoció Econòmica, Neus Cárdenas, s'ha mostrat molt satisfeta perquè «el tobogan ha estat una diversió per gent de totes les edats i alhora ha servit per recaptar uns diners molt necessaris per al Banc dels Aliments, que fa una tasca imprescindible, i d'aquesta manera es podrà ajudar moltes famílies que no tenen accés al peix fresc». A més, la regidora ha destacat que l'atracció ha impulsat les compres als comerços cambrilencs i finalment els diners recaptats revertiran al mateix municipi perquè s’invertiran en peix de Cambrils.