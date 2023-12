Més de 6.000 persones gaudeixen del Pessebre dels Estels de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

El Pessebre dels Estels, organitzat per l’Associació Masia de Castelló amb el patrocini de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, s’ha consolidat des del punt de vista del nombre de visitants i de voluntaris i voluntàries que el fan possible.

I és que, tal com ha argumentat el president de l’Associació, Santi Nomen, al llarg dels 4 dies que s’ha representat (el 8, 9, 16 i 17 de desembre), ha aplegat més de 6.000 visitants i uns 325 voluntaris i voluntàries, que han fet de figurants o han col·laborat d’una manera o altra en la celebració del Pessebre.

«El Pessebre dels Estels s’ha convertit en una proposta de territori, en el pessebre de la província de Tarragona. Estem molt satisfets de la bona resposta que hem tingut per part del públic i de la gent que col·labora en aquest pessebre, que és més que un pessebre: és una iniciativa pedagògica, d’aprenentatge i de descoberta d’antics oficis», ha afirmat Nomen.

En aquest sentit, Nomen ha explicat que l’organització ha assolit el repte de superar els 6.000 visitants i els 250 voluntaris i voluntàries que s’havia marcat com a objectiu en aquesta edició i ha remarcat el fet que dels 325 col·laboradors d’enguany, 35 són de fora del municipi.

Totes aquestes persones han fet possible que enguany s’hagin pogut veure un total de 53 escenes bíbliques i d’oficis antics amb figurants, decoració i animals; i que el públic hagi pogut participar i interactuar amb els actors i actrius i tenir una experiència completa.

L’Associació Masia de Castelló també ha valorat positivament l’ampliació de l’horari de visita, una de les novetats d’aquesta edició, pensada especialment per a les famílies amb infants petits. Aquest 2023 hi hagut fins a 6 passis diaris, perquè s’ha avançat l’hora d’inici a les 17.00 h. D’aquesta manera, l’accés al pessebre ha estat cada mitja hora, començant a les 17.00 h i amb un últim passi diari a les 19.30 h.

Concurs de fotografia a Instagram

Un any més, la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha tornat a convocar un concurs de fotografia a Instagram amb motiu del pessebre. El premi consisteix en una nit d’allotjament amb esmorzar a l’hotel La Figuerola amb dinar de menú degustació al restaurant El Safareig i accés a la piscina lúdica per a dues persones.

Per participar en el concurs, les fotografies han d’estar etiquetades amb aquest hashtag: #pessebredelsestels2023. Es tindran en compte totes les fotografies etiquetades fins al 30 de desembre de 2023 i que mostrin imatges relacionades amb la celebració del XXVI Pessebre dels Estels. El jurat, format per membres de l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, escollirà les 3 imatges finalistes.

El dilluns 8 de gener es publicaran al compte d’Instagram (@turisme_hospitalet) i també a la pàgina de Facebook (Turisme l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors) les 3 imatges finalistes. S’escollirà com a guanyadora la que hagi obtingut més «likes» en total a les dues xarxes socials fins a les 22:00 h del dia de publicació i es comunicarà posteriorment.

Un Pessebre amb més de 25 anys d’història

Ara ja fa 26 anys l’Associació Masia de Castelló va organitzar el primer Pessebre dels Estels. Es tracta de l’activitat lúdica més antiga d’aquesta entitat local que, any rere any, serveix d’estímul per dinamitzar la vida cultural de Castelló i treballar per la seva recuperació patrimonial. Una dilatada trajectòria que ha portat a ser un dels pessebres vivents de referència de tot Catalunya i que cada mes de desembre aplega milers de visitants.