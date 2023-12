Infiltren i recarreguen l'aqüífer del Baix Camp amb l'aigua tractada a la depuradora de Cambrils

L'empresa Comaigua de Baix Camp ha iniciat la infiltració i recàrrega de l'aqüífer del Baix Camp. El procés es fa amb l'aigua tractada a la depuradora de Cambrils. Comaigua col·labora en el projecte Life REMAR amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el Centre francès de la Recherche Scientifique (CNRS) i l'empresa Mejoras Energéticas.

Les primeres tres fases del projecte han servit per fer les infraestructures de la prova pilot, que es van enllestir al mes de juliol. Amb el Life REMAR es prova una nova tecnologia «innovadora» - anomenada Managed Aquifer Recharge (MAR) – que utilitza capes reactives per evitar esgotaments i contaminacions dels aqüífers.

Les infraestructures que s'han construït són dues basses de 400 metres quadrats dins el recinte de la depuradora, la canalització de l'aigua, i les capes reactives col·locades al fons d'aquestes basses, que retenen, degraden i eliminen compostos de difícil tractament que queden a l'aigua un cop tractada. També s'han fet vuit piezòmetres, sensors que permeten un control del procés de recàrrega de l'aigua a l'aqüífer i el seguiment de l'evolució de la qualitat de l'aigua infiltrada.

Les capes estan formades per sediments crivellats de l'excavació de les basses, que ajuden a mantenir l'estructura de la barrera i la permeabilitat. També contenen compost vegetal i estelles de fusta, que proporcionen matèria orgànica biodegradable i una superfície d'absorció per a components orgànics neutres. En menys quantitat, les capes reactives tenen biocarbó (biochar) i, només en una de les basses també tenen zeolita, dos elements que augmenten la superfície d'absorció.

La infiltració

La infiltració d'aigua que s'ha iniciat redirigeix 400 metres cúbics al dia de l'aigua tractada a la depuradora fins a les basses, situades a uns 70 metres de distància. Es fa amb arquetes i canalitzacions subterrànies fins al lloc d'infiltració. Les capes reactives permeten que l'aigua captada a la sortida de la depuradora es pugui infiltrar amb una qualitat millorada de camí a l'aqüífer, situat a una desena de metres sota terra.

Tota l'aigua depurada per a l'aqüífer

La permeabilitat de l'aqüífer detrític plioquaternari del Camp de Tarragona - Baix Camp permet una infiltració mitjana diària d'1 metre cúbic d'aigua per metre quadrat. Quan es demostri la viabilitat de la tecnologia, es vol utilitzar tota l'aigua tractada a la depuradora de Cambrils, que són 4 hectòmetres cúbics a l'any, per recarregar l'aqüífer. Això suposaria un avenç important «en la resiliència hídrica de la comarca» i per garantir el recurs de l'aigua als principals motors econòmics, l'agricultura i el turisme.