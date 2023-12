El curs d’atenció sociosanitària de l’Ajuntament de Cambrils finalitza amb un 87% d’inserció laboral

El curs gratuït d’Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials organitzat pel Departament d’Educació i Ocupació de l’Ajuntament de Cambrils ha finalitzat amb una inserció laboral del 87% de l’alumnat. La formació, adreçada prioritàriament a persones en situació d’atur, ha tingut una durada total de 450 hores (370 hores de teoria i 80 hores de pràctiques no laborals a empreses del sector).

En total vuit alumnes han realitzat aquest certificat de professionalitat complert. Actualment, d’aquestes vuit persones que l’han finalitzat, cinc ja estan treballant i dues han rebut ofertes de feina a empreses del sector, que en molts casos són les mateixes on van realitzar les pràctiques del curs, com ara residències per a gent gran i centres de dia.

El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita les competències professionals i garanteix que la persona que l’obtingui té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral concreta d’acord amb les exigències del mercat de treball.

El curs està ha estat finançat i organitzat per l’Ajuntament de Cambrils, amb la col·laboració del Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya, que és l’organisme certificador. El certificat és una aposta de l’Ajuntament per reduir l’atur del municipi i per formar persones en una professió amb molt de futur a causa de l’envelliment de la població.