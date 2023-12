Maria Bosch, Pau Bosch i Víctor Benavides, guanyadors de la 42a edició dels XLI Premis Literaris Baix Camp

La Sala Central de la Biblioteca Xavier Amorós va acollir ahir divendres 15 de desembre, a les 19 del vespre, els XLII Premis Literaris per a joves escriptors i escriptores d’Òmnium Baix Camp, en un acte organitzat conjuntament per l’Ajuntament de Reus i l’entitat cultural.

El jurat dels XLII Premis Literaris Baix Camp va atorgar, ex aequo, el XLII Premi Antoni de Bofarull de narrativa breu a Maria Bosch, amb l’obra El ventre que em carrega, i Pau Bosch Mola, amb La pira. Pel que fa al XLII Premi Gabriel Ferrater de poesia, Víctor Benavides Escrivà va ser el guardonat, amb l’obra Dos mil noranta. Per altra banda, el X Premi Josep M. Gort i Sardà d'assaig breu va quedar desert.

L'acte va seguir el fil conductor de Xavier Amorós, com a cloenda de l’Any Xavier Amorós, i la disposició escènica creada per Jesús Martínez, presentat per la vilaplanenca Soraya Àvila i la col·laboració dels alumnes del batxillerat escènic de l’Institut Gabriel Ferrater, que van preparar diverses intervencions a l’entorn de l’obra poètica de Xavier Amorós.

Paral·lelament, també es va celebrar a gala del III Premi de narrativa Ciutat de Reus Diré el que em fuig, on el Premi de Narrativa Ciutat de Reus va ser concedit a Jordi Romeu Carol, amb l’obra L’últim transhumant.