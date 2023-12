Cambrils elabora més de 800 litres d’oli solidari provinent d’oliveres de zones verdes municipals

La regidora de Benestar de l’Ajuntament de Cambrils, Teresa Recasens; el president de la Cooperativa Agrícola, Pau Serra, i el propietari de Jardineria Bordera, Xavier Bordera, han lliurat aquest matí els 804 litres d’oli solidari provinent de les oliveres municipals a les tres entitats que formen part de la Xarxa de Distribució d’Aliments: Caritas Sant Pere, Caritas Santa Maria i Creu Roja.

Aquest oli verge extra d’alta qualitat, extret d’olives arbequines, es distribuirà entre les famílies del municipi derivades per Benestar Social a la Xarxa perquè passen per una situació de vulnerabilitat i/o exclusió social. Les 402 garrafes de 2 litres (134 per entitat) han estat molt ben rebudes per les organitzacions solidàries, ja que es tracta d’un producte de primera necessitat que ha patit una important pujada de preu.

El projecte, que es porta a terme per primera vegada a Cambrils, ha estat possible gràcies a la col·laboració desinteressada de diverses empreses locals. Jardineria Bordera ha estat l’encarregada de recollir 5.462 quilos d’olives arbequines d’oliveres de diferents zones verdes municipals i transportar-les a la Cooperativa Agrícola, que ha elaborat l’oli i l’han envasat en garrafes de 2 litres per distribuir entre les famílies. Per últim, l’empresa Gràfiques Ortiga ha dissenyat les etiquetes d’aquesta edició especial.

Per tirar endavant la iniciativa, l’Ajuntament de Cambrils, com a titular de les finques, ha hagut de regularitzar aquesta activitat agrària, donant-se d’alta del registre de productors, i autoritzar l’empresa de jardineria per poder recollir les olives. Cal tenir en compte que les mesures de traçabilitat d’obligat compliment per la venda de productes que entren a la cadena alimentària impliquen el registre del codi del titular de la parcel·la de procedència i la declaració agrària que assegura l’origen del producte i la seva legalitat.