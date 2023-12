El servei de Conciliació Familiar de Cambrils amplia el seu horari durant les vacances de Nadal

El servei municipal de Conciliació Familiar de Cambrils, que s’ofereix des del Centre Cívic Alba, ampliarà el seu horari d’atenció durant les festes escolars de Nadal per adaptar-se a les necessitats de la famílies amb infants a càrrec. El canguratge s’oferirà en horari de 10 a 13 hores els dies 21, 22, 27, 28 i 29 de desembre i 2,3, 4 i 5 de gener.

El servei de Conciliació Familiar és un servei públic municipal i de caràcter gratuït, dirigit a totes les famílies empadronades al municipi amb fills/es amb una edat compresa entre els 4 mesos i els 5 anys, que pretén donar resposta a les necessitats no previstes o puntuals, oferint un espai de guarda destinat a conciliar el temps personal, laboral i familiar.

L'aforament del servei està limitat a un màxim de 10 places de guarda. Durant la primera mitja hora el 10% de les places queden reservades per a famílies en situació de vulnerabilitat. Cada família pot utilitzar el servei sempre que ho necessiti amb un màxim de permanència de l'infant de 3 hores continuades per dia. Els pares, mares i/o tutors/es, hauran de portar el material necessari per a la cura del seu fill/a, com ara els bolquers, la roba de recanvi o el berenar. Durant el curs escolar (de setembre a juny) el servei s’ofereix els dilluns i els dimecres de 17 a 20 hores.

Les persones interessades s'han de dirigir directament al Centre Cívic Alba (plaça Carles Roig, núm. 9) o demanar cita prèvia a través dels telèfons 977 36 58 28 i 660 805 251 i del correu electrònic saltironscambrils@peretarres.org. Les inscripcions es poden fer directament al servei aportant les fotocòpies del DNI o NIE del pare, mare o tutor/a, del Llibre de família, del Carnet de vacunes i de la Targeta sanitària de l'infant, i en cas d’haver-ni, el conveni regulador. Un cop presentada tota aquesta documentació s'obrirà fitxa de la família i es podrà fer ús del servei.