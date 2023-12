Cambrils inicia la tramitació per a la construcció del nou pavelló poliesportiu

La regidora d’Esports, Turisme i Platges de l’Ajuntament de Cambrils, Camí Mendoza, ha informat a les entitats esportives del municipi de l’inici de l’expedient i tramitació per la construcció del nou Pavelló Esportiu Municipal de Cambrils. La regidora ha explicat que «l’objectiu és que aquest equipament, tan necessari i llargament reivindicat per les entitats esportives, sigui una realitat aquest mateix mandat, intentant accelerar i reduir els terminis legals i constructius al màxim».

El plantejament per la construcció del pavelló ha estat objecte d’estudi, valoració i debat en el sí del govern municipal durant aquestes primeres setmanes de mandat, i finalment s’ha decidit abandonar la tramitació i treballs efectuats en els últims mesos de l’anterior govern per diverses afectacions urbanístiques i la manca d’adequació a la realitat esportiva del municipi.

A partir del seguit d’aportacions de les entitats al procés participatiu endegat a partir de l’estudi previ presentat a finals del passat 2022 i un cop mantingudes diverses trobades amb entitats, esportistes i tècnics, s’ha considerat del tot necessari revisar tots els elements que configuren aquesta important decisió.

Per aquest motiu i un cop a les mans del govern un estudi que ha avaluat els diferents aspectes que cal considerar per la nova instal·lació i dels preceptius informes interns, s’ha pres la decisió d’endegar un concurs per la redacció del nou projecte.

Un dels elements principals ha estat el necessari estudi urbà, la distribució de la població de Cambrils, els emplaçaments dels equipaments educatius i les limitacions derivades de les afectacions de les infraestructures viàries i ferroviàries, així com el desenvolupament de futurs elements de comunicació i serveis molt importants pel conjunt de la població, com són el Tren -Tram i de la nova estació d’autobusos.

Per tots aquests motius, s’ha determinat que la millor ubicació pel nou equipament és l’espai tipificat d’equipament, de titularitat municipal i en una zona de sòl urbà consolidat, a tocar de l’Institut Mar de la Frau. L’àrea d’influència d’aquest equipament pivota sobre una població de més d’11.000 habitants, es troba en un àmbit educatiu format per les escoles Guillem Fortuny i el ja esmentat Institut Mar de la Frau, connectat per la circulació del bus urbà i a escassos metres de la futura línia del Tren -Tram.

Amb aquesta decisió de descentralitzar els equipaments esportius i generar una nova àrea esportiva estratègica, Cambrils sumarà aquest nou equipament a les àrees existents Palau Municipal d’Esports amb els dos pavellons i la piscina i la Zona esportiva Nord amb els tres camps de futbol , la pista poliesportiva coberta, la pista d’atletisme, les galeries de Tir Olímpic i Tir amb Arc i l’actual carpa esportiva, a la que en breu caldrà trobar un nou emplaçament ja que amb total seguretat l’actual ubicació quedarà afectada per la construcció de l’estació final del Tram-camp.

Aquesta decisió estratègica i que pretén, entre altres, apropar els equipaments esportius a les zones més poblades de Cambrils, permetrà determinar uns eixos de comunicació ràpids entre les zones esportives, cobrirà les àrees educatives amb espais esportius de proximitat i facilitarà el desenvolupament d’una política esportiva per fomentar Cambrils com a destinació de turisme esportiu en un ampli ventall de modalitats.

En les properes setmanes, un cop aprovat el pressupost municipal, es tramitarà el concurs d’arquitectura pel disseny del nou equipament i s’aprovarà el programa de continguts d’aquest nou pavelló que, a més de l’ampla pista central, disposarà d’altres elements distintius d’aquesta nova instal·lació municipal, que l’Ajuntament anunciarà amb detall, a la sessió informativa amb els clubs prevista per l’inici de l’any 2024.