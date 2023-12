La Mitja Marató de Cambrils se celebrarà el 25 de febrer i estrenarà circuit

L'edició especial del 15è aniversari de la Grup Oliva Motor Mitja Marató de Cambrils se celebrarà el diumenge 25 de febrer amb una previsió de 1.500 atletes participants. L’alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa; la regidora de Turisme i Esports, Camí Mendoza; el director de Running Solutions, Juanan Fernández, i el representant del Grup Oliva Motor, Joan Gomis, han presentat avui aquesta cursa, que enguany arriba amb un nou circuit que passarà per la Rambla Jaume I, una samarreta especial i un augment d’inscripcions.

L’alcalde de Cambrils ha destacat l’alta participació femenina, els atractius d’un circuit vora el mar i l’increment de participants de fora de la demarcació. Per la seva banda, la regidora d’Esports ha recordat que Cambrils compta amb el segell de qualitat de turisme esportiu i ha afirmat que l’Ajuntament continua apostant per esdeveniments com la Mitja Marató perquè el municipi sigui un referent. Finalment, el director de Running ha explicat les novetats d’enguany i ha donat dades de participació.

La 15a edició de la prova comptarà amb atletes procedents principalment, d’arreu de Catalunya, però també amb una representació de diferents punts de l’estat espanyol. Cal remarcar que la participació femenina s’enfila fins al 30% (un 60% faran la mitja, un 35% els 10k i un 5% faran els 10k Roller). L’edat mitjana dels participants és de 40 anys, el 65% són de la província de Tarragona, el 20% de Barcelona, el 10% de Lleida, el 3% d’Aragó i el 2% de València. Un 20% són de fora de Catalunya.

Com en darreres edicions, la prova tindrà dues modalitats: la mitja marató (21,097km) i la 10K (corrent o amb roller). El punt de sortida d’aquest any serà a les 10 hores des de la plaça de l’Ajuntament de Cambrils. El lliurament de premis serà a les 12:30 hores a la mateixa plaça de l’Ajuntament.

Els o les participants d’aquesta edició especial, 15 aniversari, rebran una samarreta especial amb material 100% reciclat de la marca 42k, i se substitueixen les botelles de plàstic per gots de cartró reciclat. També com a novetat, els corredors i corredores podran triar per quina de les 8 marques de vehicles del Grup Oliva Motor volen competir i la guanyadora d’enguany serà el cotxe oficial de la propera edició de la Mitja Marató.

El mateix diumenge a les 12:15 es farà la tradicional cursa infantil 'Cambrils Corre', oberta per a tots els públics. Aquesta prova és totalment gratuïta i no es necessita inscripció prèvia. Els infants participants només hauran d’acudir a la hora marcada a la mateixa línia de sortida, a la plaça de l’Ajuntament de Cambrils.

El nou recorregut

Els i les atletes baixaran l’Avinguda Països Catalans fins al Passeig de les Palmeres, giraran a l’esquerra i avançaran fins a quasi la frontera amb el terme municipal de Salou, on en girar 180º tornaran cap a la línia d’arribada. Però abans i com a gran novetat, els corredors i corredores passaran per primera vegada per la nova Rambla de Jaume I. Els participants de la Mitja Marató donaran una segona volta.

Amb aquesta modificació, el circuit passa a ser molt més ràpid, atractiu, cèntric i urbà, tindrà animació a la zona del Nàutic i quedarà més protegit del vent. El nou recorregut suposa també una millora per la mobilitat de la vila i la reducció de les afectacions a la població, ja que la zona de la Llosa queda totalment alliberada. Per altra banda, es redueix la implicació de Policia Local i auxiliars al circuit.