Adrenalina, música i solidaritat ompliran els carrers de Cambrils aquest cap de setmana

Adrenalina, música, solidaritat i activitats per tots els públics. Així podria definir-se el cap de setmana d’actes que viurà Cambrils entre el 15 i el 17 de desembre. El tobogan gegant, una de les novetats d’aquest any, arribarà a la rambla Jaume I el divendres a les 17.30 hores. Seran 40 metres d’adrenalina i gaudi que podran viure infants i adults a parts iguals.

Els vídeomappings, que es consoliden després de l’estrena de l’any passat, s’inauguraran també divendres. Dissabte serà el torn per a la passejada ‘Bestial’, de la mà de l’entitat Revolución Pata i Prozovalls Center. A més, tant dissabte com diumenge les activitats per La Marató de 3Cat ompliran carrers i places del municipi de música i tallers, amb ballades de Swing, concerts i una encesa dels Diables Cagarrieres.

El tobogan gegant s’instal·larà a la Rambla Jaume I entre el divendres i el diumenge, en horari de matí i de tarda durant el cap de setmana. S’hi podran llençar nenes i nens a partir dels dos anys, però hauran d’anar acompanyades d’un adult en cas que facin menys d’1,30 metres d’alçada. Per baixar per la rampa de 40 metres caldrà fer us d’un dònut inflable, en el que serà una activitat d’emocions i adrenalina.

L’accés a l’activitat serà gratuïta presentant un tiquet de compra realitzat el dia de l’activitat a qualsevol establiment de Cambrils igual o superior a 15 euros (un tiquet, una baixada gratuïta). En cas contrari, s’haurà d’abonar un import de 3€. Aquest pagament tindrà un rerefons solidari, atès que tota la recaptació es destinarà a la Fundació Banc d’Aliments.

El programa de Nadal també compta amb la participació de les mascotes. La passejada de gossos ‘Bestial’, una altra de les novetats d’enguany, té com a objectiu conscienciar en contra de l’abandonament animal i la responsabilitat d’adoptar una mascota, sota el lema: «les mascotes no són joguines».

El passeig tindrà lloc el dissabte, 16 de desembre, a partir de les 10 hores. Les inscripcions ja estan obertes a través d’aquest enllaç i inclouen un dorsal pel gos, menjar, aigua i un kit de regal. El punt de partida serà la Plaça Mossèn Batalla i arribarà fins a la Plaça del de la Vila, on continuarà la diversió amb la festa Pet Friendly a càrrec de l’entitat Revolución Pata.

Vídeomappings a la plaça de la Vila i la Torre del Port

Una de les activitats que es va estrenar l’any passat es consolidarà aquesta campanya: els vídemappings. Serà, novament, un show de llum, colors i música que es podrà veure els dies 15, 20, 22, 23, 27 de desembre i 3 de gener a la plaça de la Vila en horaris de 18:30h, 18:50h i 19:15h, i el dia 29 de desembre a les 19:30h, 19:45h i 20h. A la Torre del Port l’espectacle tindrà lloc els dies 17, 21, 28 de desembre a les 18:30h, 18:50h i 19:15h i els dies 2 i 4 de gener a les 19h, 19:20h i 19:40h. El títol de l’espectacle d’aquest any és ‘Puja al tren del Nadal’.

Música i solidaritat per la Marató de TV3

La música i la solidaritat també serà protagonista aquest cap de setmana. El gòspel a càrrec de Blaus de Mar aterrarà a la plaça del Pòsit el 17 de desembre i a la plaça de la Vila el 4 de gener. La Coral Verge del Camí farà el tradicional concert de Nadal el 17 de desembre a l’Ermita, en una actuació que començarà a les 19 hores. Per altra banda, l’alumnat de l’Aula de Sons farà el tradicional Tomb de Nadales pels carrers del Port, també el dia 17 a partir de les 18 hores.

Per altra banda, i en el marc de La Marató de 3Cat, el dissabte dia 16 se celebraran tallers de Swing, una macro ballada i una encesa solidària a la plaça de la Vila a càrrec dels Diables Cagarrieres i els timbalers i timbaleres de la colla. El dia 17 el passeig Marítim acollirà la tradicional ballada de Sardanes solidària a càrrec dels Amics de la Sardana de Cambrils.

Les activitats complementaran un mar de botigues de moda, de decoració, de complements, de gastronomia de qualitat, de bellesa i salut, entre moltes altres. Destaca l’àmplia oferta i de qualitat, on és possible adquirir productes singulars, diferents i fer compres de proximitat en un entorn tranquil, relaxat i vestit de nadal. Per tot plegat, Cambrils es posiciona com un gran atractiu que convida a passejar a l’hora que es gaudeixen de les activitats del programa nadalenc.