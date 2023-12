El Pessebre dels Estels de Vandellòs encara el segon i últim cap de setmana d’obertura

La 26a edició del Pessebre dels Estels encara el seu segon i últim cap de setmana després d’haver assolit un gran èxit els passats dies 8 i 9 de desembre. Enguany, el Pessebre, que està organitzat per l’Associació Masia de Castelló i que compta amb el patrocini de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, presenta algunes novetats.

Una d’elles és l’ampliació d’horari, des de les cinc de la tarda, per acostar-lo a les famílies amb infants més petits. L’altra és que les primeres 1.000 entrades s’han posat a la venda a un preu més reduït. Tot plegat en un pessebre vivent que manté l’essència de cada any, amb més de 40 escenaris costumistes d’escenes bíbliques i oficis antics (forner, fuster, barber, matalasser, bugaderia…) que s’exercien als pobles de muntanya, com Castelló.

Nova franja horària

Una altra de les novetats és que s’amplia l’horari en què es pot visitar el pessebre i s’afegeix un passi més cada dia. Així, aquest 2023 hi ha fins a 6 passis diaris, avançant l’hora d’inici a les 17.00 h, pensat especialment per a les famílies amb infants petits. D’aquesta manera, l’accés al pessebre és cada mitja hora, començant a les 17 h i amb un últim passi diari a les 19.30 h.

En el moment de comprar les entrades es pot escollir el passi al qual es vol assistir. Cal recordar que es manté el recorregut únic, per grups i amb franges horàries perquè tothom pugui veure les més de 40 escenes en un sentit ordenat. Les entrades es poden comprar al web https://www.masiacastello.cat/entrades-del-pessebre. Els preus són de 12 euros per als adults (majors de 10 anys), 7 euros per als infants (de 4 a 9 anys) i gratuït per als nens i nenes de 0 a 3 anys. Tothom haurà de tenir entrada, fins i tot els infants que no paguen.

El Pessebre del territori

En el seu primer cap de setmana d’obertura, els passats dies 8 i 9 de desembre, van passar més de 3.000 persones pel Pessebre dels Estels, consolidant-lo com el pessebre per excel·lència de la Catalunya Sud. «Hem aconseguit que la població de la nostra zona se l’estigui fent seu, i això, per nosaltres, és molt important; i hem atret molta gent nova, que estava de vacances pel nostre territori i l’ha descobert per primera vegada», explica el president de l’Associació, Santi Nomen. I destaca el paper «clau» de les 250 persones que col·laboren en el Pessebre; i especialment, de les dones, que «són el motor de les escenes i del voluntariat».

Concurs a Instagram

Un any més, la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant torna a convocar un concurs de fotografia a Instagram amb motiu del pessebre. El premi consisteix en una nit d’allotjament amb esmorzar a l’hotel La Figuerola amb dinar de menú degustació al restaurant El Safareig i accés a la piscina lúdica per a dues persones.