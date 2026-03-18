Una empresa renuncia a una subvenció milionària per construir una planta de producció en un poble de Tarragona
La «falta d’una normativa clara» sobre la producció d’hidrogen a l’Estat espanyol ha provocat aquesta decisió
Vallmoll no comptarà de moment amb una planta d'hidrogen al municipi. L'empresa Lhyfe ha comunicat a Diari Més que no executarà el projecte, que comptava amb una subvenció milionària, per la «falta d’una normativa clara» sobre la producció d’hidrogen a l’Estat espanyol.
La planta, especialitzada en el tractament de residus, preveia la producció de cinc tones diàries d’hidrogen verd i representava la primera planta de Lhyfe a l’Estat.
Per al projecte, l'empresa francesa va aconseguir una subvenció del programa de l'Estat H2 Pioneros de 14 milions d’euros per invertir en la creació d’unes noves instal·lacions de 14.000 metres quadrats a l’Alt Camp. Ara, renunciarà a aquesta ajuda econòmica i abandona definitivament el projecte.
Segons explica el director de vendes de Lhyfe a Tarragona, Franz Bechtold, «en el mercat actual, nosaltres vam reduir les expectatives que hi havia i volíem ajustar-nos a la realitat». Per això, l'entitat francesa va demanar a l’Institut per la Diversificació i Estalvi d’Energia (IDAE) intentar ajustar la potència que havia d’utilitzar la planta, que inicialment plantejava 15 MW.
Un altre dels motius que han propiciat la renúncia al projecte sobre hidrogen ha estat la «pasivitat» de l’Estat per implementar les normatives europees de Red III sobre la producció d’hidrogen. En aquest aspecte, Bechtold assegura que «l’Estat encara no té ni un esborrany definitiu» i provoca que les empreses «no s’arrisquin», especialment a la demarcació.
Lhyfe compta des del 2021 amb una planta a Vendée (França) des d'on produeix 300 kg d'hidrogen al dia. Aquest va ser el primer emplaçament d'Europa a produir hidrogen renovable a escala industrial, i el primer del món a produir hidrogen renovable a partir d'energia eòlica, a escala industrial.
L'empresa també té en marxa la planta situada a Béssieres (França) que produirà fins a dues tones d'hidrogen verd i renovable al dia, és a dir, una capacitat de producció per electròlisi de 5 WM.