Mor un jove de 33 anys en una topada frontal entre una furgoneta i un camió a la C-14 a Alcover
En el sinistre també s'ha vist implicat un turisme. Els altres conductors han resultat ferits lleus
L'accident frontal de primera hora del matí entre una furgoneta i un camió a Alcover s'ha saldat amb una víctima mortal. El conductor de la furgoneta ha perdut la vida, després que el seu vehicle hagi xocat frontalment amb un camió a la C-14. El sinistre ha tingut lloc a les 07.29 hores al punt quilomètric 26,1.
Com a conseqüència de la topada frontal, la furgoneta ha quedat bolcada i el seu conductor ha quedat atrapat al seu interior. Els Bombers han enviat quatre dotacions i han procedit a les tasques d'excarceració.
Segons explica el Servei Català de Trànsit, per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït una col·lisió frontal entre una furgoneta i un camió, amb un altre turisme implicat. A conseqüència de l’accident, ha mort el conductor i únic ocupant de la furgoneta. Es tracta d’AP.C.B., de 33 anys i veí del Rourell. Els conductors dels altres dos vehicles implicats han estat traslladats a l'Hospital Pius de Valls en estat lleu.
Arran del sinistre, s’han activat sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han recuperat el cos de la víctima mortal de l’interior del vehicle, i també un helicòpter i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Com a conseqüència de la topada, la C-14 a Alcover es troba tallada en els dos sentits de la marxa. Es recomana la T-742 com a via alternativa.
Amb aquesta víctima, són 19 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes (dades provisionals).