POLICIAL
Cacen un jove sense carnet circulant per l'A-27 a Valls a 220 km/h
Els Mossos d'Esquadra l'han denunciat per un delicte de conducció temerària
Un conductor de 25 anys ha estat caçat per un radar mentre circulava per l’A-27, a l’altura de Valls a 220 km/h. Es dona el cas que aquest tram de carretera, al pk 24,2 en sentit Tarragona, està limitat a una velocitat de 120 km/h.
Els Mossos d'Esquadra li han interposat una denúncia administrativa per un delicte de conducció temerària. A més, el jove no disposava de permís de conduir.