MUNICIPAL
Valls engega la segona fase d'urbanització de la muralla amb el tram de l'Hort del Rector
El projecte preveu la construcció d'un ascensor i diferents zones verdes en l'entorn del tram
L’Ajuntament de Valls va engegar aquest dilluns el procés de licitació que preveu la segona fase de construcció i urbanització de part de la muralla medieval de l’Hort del Rector. La proposta té l’objectiu de donar continuïtat als primers treballs, executats a la muralla de Sant Francesc i Sant Antoni, on el consistori va crear zones verdes i adaptades als habitants. El projecte definitiu preveu un pressupost de 977.000 euros, un 70% del qual serà finançat per la subvenció del 2% cultural del Govern estatal.
El consistori ha afirmat que espera iniciar les obres al mes de juny d’enguany, amb un termini d’execució d’un any, que podria ampliar-se segons les demandes arqueològiques del projecte arran dels treballs de conservació i rehabilitació que incorporarà el projecte sobre la muralla del segle XIV.
Les obres preveuen consolidar el tram i el seu entorn, actualment rodejat per dos Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN), la muralla de Sant Francesc i l’Església de Sant Joan Baptista. L’espai urbà es recuperarà en dues fases diferenciades que començaran amb la «consolidació, restauració i reinterpretació del mur» i continuarà amb la urbanització del solar amb la construcció d’un nou ascensor per connectar el desnivell del tram, que englobarà 1.270 metres quadrats de treballs.
Continuïtat
«La recuperació de la muralla va més enllà i representa un projecte de regeneració urbana», explicava la regidora de Territori, Sònia Roca. En aquesta línia, es preveu una nova connexió peatonal entre el carrer del Mur i el carrer Muralla de Sant Antoni, recuperant les antigues escales projectades per Vives Castellet. El tram rehabilitat tindrà la mateixa estètica que el de la primera fase de la muralla, tant en les tècniques constructives com en els materials i preveu «adaptar-se als vestigis i elements patrimonials que apareguin».
«Volem que la zona verda sigui contínua, ja que el tram estava descuidat i mai s’ha actuat perquè la ciutadania tingui espais verds», ressaltava la regidora. Entre els elements del projecte, s’inclou la plantació d’arbres en la cantonada del tram, un nou enllumenat i un «coixí verd» en tots els espais possibles que permeti la construcció «respectant la muralla».