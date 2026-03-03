SOCIETAT
Un centenar de persones reclamen que es garanteixi el futur de l'escola Eladi Homs de Valls
Educació informa en les darreres hores que pel curs vinent el centre podrà tenir grup d'I3
Un centenar de persones entre alumnes, mestres i famílies han reclamat aquest dimarts a la tarda que es garanteixi el futur de l'escola Eladi Homs de Valls. En una manifestació a la plaça del Blat han posat en valor la tasca d'inclusió d'una escola que enguany arriba als 40 anys de vida.
El motiu de la protesta era queixar-se perquè el Departament d'Educació no oferiria places d'I3 per segon any consecutiu, cosa que en l'opinió de la comunitat educativa posava en perill la continuïtat del centre. Però en les últimes hores Educació ha reconsiderat la seva posició i ha garantit cinc places pel curs 2026-2027 amb el compromís, per ara verbal, que s'hi podran matricular tots els infants que calgui. Una notícia celebrada pels manifestants.