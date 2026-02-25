Diari Més

El Museu Casteller de Catalunya rep més de 26.000 visitants el 2025, dels quals un 21% són estrangers

L'equipament registra un creixement d'un 44% de públic escolar respecte al 2024, amb 2.500 alumnes

Imatge de l'interior del Museu Casteller de Catalunya a Valls.

Imatge de l'interior del Museu Casteller de Catalunya a Valls.ACN

El Museu Casteller de Catalunya ha rebut 26.218 persones el 2025, en el segon any de funcionament de l'equipament de Valls. D'aquests, 18.927 són visitants amb entrada a les exposicions del museu, i representen un increment de l'1,5% respecte al 2024. 

El 71,4% del públic és català, principalment de les demarcacions de Tarragona (41,4%) i Barcelona (23,9%), a les quals s’afegeixen Girona (2,9%) i Lleida (1,7%). Amb tot, 3 de cada 10 visitants són estrangers, entre els quals destaquen els procedents de França (8,3%), Alemanya (3,5%) o Itàlia (2,6%).

Un dels indicadors més positius és el creixement del públic escolar, amb 2.500 alumnes, de 114 centres educatius d'arreu de Catalunya. Això suposa un augment del 44% respecte a l'any passat.Pel que fa als visitants d'altres punts de l'estat espanyol representen en global un "significatiu" 7,3%. 

El públic casteller també té un pes específic, ja que, durant el 2025, 685 persones de 35 colles van visitar el museu. A banda dels visitants, gairebé 7.300 persones més han assistit a activitats que ha acollit l'equipament.

