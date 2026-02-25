Castells
El Museu Casteller de Catalunya rep més de 26.000 visitants el 2025, dels quals un 21% són estrangers
L'equipament registra un creixement d'un 44% de públic escolar respecte al 2024, amb 2.500 alumnes
El Museu Casteller de Catalunya ha rebut 26.218 persones el 2025, en el segon any de funcionament de l'equipament de Valls. D'aquests, 18.927 són visitants amb entrada a les exposicions del museu, i representen un increment de l'1,5% respecte al 2024.
El 71,4% del públic és català, principalment de les demarcacions de Tarragona (41,4%) i Barcelona (23,9%), a les quals s’afegeixen Girona (2,9%) i Lleida (1,7%). Amb tot, 3 de cada 10 visitants són estrangers, entre els quals destaquen els procedents de França (8,3%), Alemanya (3,5%) o Itàlia (2,6%).
Un dels indicadors més positius és el creixement del públic escolar, amb 2.500 alumnes, de 114 centres educatius d'arreu de Catalunya. Això suposa un augment del 44% respecte a l'any passat.Pel que fa als visitants d'altres punts de l'estat espanyol representen en global un "significatiu" 7,3%.
El públic casteller també té un pes específic, ja que, durant el 2025, 685 persones de 35 colles van visitar el museu. A banda dels visitants, gairebé 7.300 persones més han assistit a activitats que ha acollit l'equipament.