SUCCESSOS
Un incendi a l'empresa Valls Química acaba amb un ferit lleu i el confinament del polígon
Protecció Civil ja ha activat l'alerta del Plaseqta
El polígon industrial de Valls ha quedat desconfinat la matinada d'aquest dijous després que els Bombers hagin extingit l'incendi que s'ha produït a l'empresa Valls Química, situada al carrer Basters. Protecció Civil també ha desactivat l'alerta del pla per risc químic Plaseqta.
A les 21.29 hores de la nit de dijous els Bombers van rebre un avís sobre un incendi en un dels tancs d'emmagatzematge de toluè heptà, una substància inflamable que s'usa com a dissolvent. Fins al punt s'hi van desplaçar nou dotacions del cos i també va activar-se el Grup de Riscos Tecnològics (GRIT). El foc va donar-se per apagat a dos quarts d'onze i el SEM va atendre una persona ferida lleu.
En arribar al punt, els Bombers van comprovar que tres treballadors presents havien activat el sistema antiincendis després d'una deflagració. Els efectius van reduir les flames restants i, un cop tot apagat, van inspeccionar el recinte. El telèfon d’emergències 112 va rebre 35 trucades relacionades amb l’incident.
Segons Protecció Civil, la deflagració va produir-se quan un dipòsit d'un derivat del toluè va fer una sobrepressió que va activar la sortida de gasos per una vàlvula de seguretat. Els gasos van entrar en contacte amb una caldera d'oli calenta i van encendre’s.
Els sistemes de control de la planta van funcionar i que la caldera d'oli, que treballava a uns 200 graus, va aturar-se immediatament. La resta de la planta va aturar-se en parada de seguretat.
Un cop apagat el foc, els Bombers van revisar la temperatura de les instal·lacions, la qualitat de l’aire i van supervisar el refredament espontani de la caldera. Tots els mesuraments van indicar que no hi ha gasos volàtils ni a l'interior ni a l'exterior. En paral·lel, el cos va confirmar que l'afectació exterior era mínima sense fum ni emanacions perilloses i va passar la custòdia als responsables de la planta.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va enviar tres ambulàncies a la zona i va atendre una persona ferida lleu. Els Mossos i la Policia Local de Valls van participar del dispositiu fent control dels accessos a la zona.