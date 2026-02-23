Mag
ENTREVISTA
Jordi Caps: «Mai he actuat a Tarragona, tot i que em considero ambaixador de la ciutat»
El reconegut mag establert a Bràfim i especialitzat en màgia de prop es troba immers en una gira pel territori
Fer màgia de prop és jugar-se-la molt.
«Sí, és l’especialitat reina de la màgia. Quan treballes a pocs centímetres del públic tots els miracles passen davant dels seus ulls. Les meves sessions són per a 45 persones i totes formen part activa del que succeeix. Això ho fa molt més exigent que un gran escenari (que també té el seu mèrit). Aquí no hi ha distància que et protegeixi: o connectes, o no hi ha màgia. Malauradament, hi ha poques persones que facin màgia de prop. I menys encara, que la facin bé. La gent està acostumada a la màgia de comunió i de festa major, però la màgia no és això».
Tu defenses que la màgia és un espectacle que incorpora molts valors.
«La tècnica és important, però no és el més important. Darrere hi ha comunicació, empatia, creativitat, lideratge… Si només penses en les mans, no connectes ni emociones. La màgia és gestionar expectatives i sentiments. És entendre qui tens al davant i saber conduir-lo cap a una experiència que el sorprengui de veritat».
Aquí, la psicologia és clau.
«Absolutament. Jo sé quin és el primer joc i l’últim, però la resta és molt improvisada. Abans que comenci l’espectacle ja estic observant, parlant amb la gent, analitzant el públic. Intento fer el millor efecte a la millor persona, en el moment exacte. Per això, la paraula truc no m’agrada, perquè no es tracta d’enganyar ningú, sinó de provocar una experiència».
Et deus trobar sovint amb espectadors que estan més pendents de caçar-te que de l’espectacle…
«La majoria. És natural: la ment humana sempre busca explicacions. Però quan la màgia passa tan a prop i no hi troben resposta, es produeix aquella sensació tan potent. I és preciosa, perquè ens fa reconnectar amb la il·lusió».
En un món on tot està explicat a les xarxes, com és que la màgia ens continua fascinant?
«Perquè necessitem il·lusió. Quan veus bona màgia tornes a sentir-te com un nen. Surts del pensament racional constant i et permets meravellar-te. I això avui és gairebé un luxe».
La màgia catalana viu un moment molt potent.
«Crec que estem en un moment d’excel·lència. Quan parles de màgia catalana és inevitable pensar en El Mago Pop, en el Mag Lari i en el meu projecte. Cadascú té el seu univers: el gran espectacle de masses, el teatre amb humor i, en el meu cas, la màgia de proximitat. He tingut l’honor de ser el primer i, de moment, únic mag en guanyar Got Talent España, de participar a Got Talent All Stars, de ser professor a l’escola del Mag Lari i assessor creatiu del Mago Pop en una producció de Netflix. Tot això ajuda a projectar el talent d’aquí cap al món. I jo sempre he parlat amb admiració dels meus companys: el Mag Lari és un animal escènic i l’espectacle del Mago Pop és dels millors del món».
També has actuat per a personalitats internacionals.
«Sí, he tingut l’oportunitat d’actuar per gent com Leo Messi o Charlize Theron, entre d’altres. Tot això ajuda a posar la màgia catalana al mapa. Però, al final, l’important no és per a qui actues, sinó mantenir el mateix nivell d’exigència sempre».
Què tens ara entre mans?
«Estic de gira amb un format molt especial: sessions per a només 45 persones. És un espectacle molt rítmic, d’una hora llarga, amb més de 60 efectes entre cartomàgia, mentalisme i prediccions. És familiar, però especialment pensat per a adults exigents, per a aquells que creuen que ja ho han vist tot. I surten amb la sensació que no, que encara hi ha coses impossibles».
Has actuat a tot el món. I a Tarragona?
«Curiosament, encara no hi he actuat. Tot i això, jo sempre porto el nom de Tarragona amb mi i em considero un ambaixador de la ciutat. M’omple d’orgull que els meus èxits tinguin projecció mundial, però també m’agradaria compartir-los amb la gent de casa».