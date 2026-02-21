Carreteres
Reobre la TV-2034 entre Valls i Vilabella després d’obres per 3,4 milions per millorar la seguretat
El projecte ha inclòs l’eixamplament del pont sobre el torrent del Caus i la construcció d’una rotonda
La carretera TV-2034 entre Valls, Puigpelat i Vilabella és oberta completament al trànsit després de les obres de condicionament de tres trams d’aquesta via, per on circulen diàriament gairebé 3.400 vehicles. Els treballs han representat una substancial millora de la seguretat i de la comoditat en aquesta carretera de la xarxa viària de la Diputació de Tarragona.
La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha inaugurat les obres de millora aquest dissabte al migdia, juntament amb la diputada d’Infraestructures del Territori, Iris Castell; l’alcaldessa de Puigpelat, Marta Blanch; l’alcaldessa de Valls, Dolors Farré i l’alcalde de Vilabella, Pere Aguadé. L’acte inaugural ha inclòs un recorregut amb autobús durant el qual s’han explicat amb detall les actuacions realitzades.
Durant l’acte inaugural, la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, ha destacat la importància dels treballs realitzats en aquesta carretera «que van més enllà de l’aspecte material, ja que faciliten les connexions als municipis d’interior, fent-los més accessibles, i millorant-hi les oportunitats des del punt de vista social, laboral, econòmic o comercial».
Llauradó ha posat de manifest que amb aquesta obra, «la Diputació de Tarragona referma, un cop més, el seu paper de motor del territori, d’institució transformadora de la realitat dels municipis».
Les obres a la TV-2034, amb una inversió de 3,4M€, han incidit en un total de 4,1 km, als termes municipals de Valls, Puigpelat i Vilabella. En concret, s’hi ha ampliat la calçada fins a 8 metres, s’ha eixamplat el pont sobre el Torrent del Caus i s’hi ha construït una rotonda per pacificar el trànsit, garantit així la convivència segura de tots els usuaris.
El projecte, en el qual han treballat més de 150 operaris, també ha inclòs la millora del drenatge, l’execució de cunetes transitables, la renovació de la senyalització horitzontal i vertical i la instal·lació de l’enllumenat a la nova rotonda.