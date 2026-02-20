SUCCESSOS
Evacuats els veïns d'un edifici de Valls per l'incendi en un pis que estava en obres
Els fets han passat a primera hora del matí de divendres i hi han treballat quatre dotacions de Bombers
Els veïns del número 24 del carrer Murall del castell de Valls ha estat evacuats a primera hora del matí de divendres per un incendi en un dels habitatges. L'avís ha entrat a les 06.20 hores i els Bombers han mobilitzat quatre dotacions terrestres.
Els Bombers han comprovat que a l'interior del pis afectat no hi havia ningí a l'interior, ja que es trobava en reformes. El cos d'emergències ha localitzat el foc en un aïllament del sostre del menjador. L'origen es trobaria en una jàssera del sostre, una de les bigues mestres de l'estança.
El foc ha provocat que el pis i l'escala quedés afectat pel fum, per la qual cosa els bombers han realitzat tasques de ventilació. Un cop tot ventilat, els veïns han pogut tornar als seus habitatges. Els bombers han traspassat tota la informació de l'actuació a l'arquitecte municipal, que haurà de valorar els danys.