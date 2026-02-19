Viral
La sommelier de Valls que es troba entre les millors de Catalunya
Anna Casabona ha sigut finalista d’un concurs que ha reunit a les millors sommeliers de Catalunya
Anna Casabona París, sommelier de Juvé & Camps i llicenciada en Enologia per la Universitat Rovira i Virgili, s’ha situat entre les millors professionals del sector a Catalunya en quedar finalista al Concurs Millor Sommelier de Catalunya 2026.
El certamen, organitzat per l’Associació Catalana de Sommeliers (ACS) en el marc del Fòrum Gastronòmic Girona, va reunir dotze aspirants de les quatre demarcacions catalanes, que van competir en proves de tast, servei i maridatge de vins i altres productes.
Paula Cuenda, del restaurant Villa Mas de Sant Feliu de Guíxols, va aconseguir guanyar el concurs, mentre que Casabona i Chus Brion, del Barcelona Culinary HUB, van ser finalistes. Així doncs, amb aquesta classificació, Casabona es consolida com una de les millors sommeliers de Catalunya.