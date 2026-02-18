SERVEIS
Vallmoll preveu un Pla especial per protegir l’entorn de l’antic Castell
El consistori preveu la limitació de construccions en més de 5.700 metres quadrats dels voltants
Vallmoll continua treballant en el Pla Especial Urbanístic que ha de donar forma a la protecció del Castell antic i el seu entorn amb la prohibició d’edificar en els terrenys del recinte històric. L’Ajuntament del municipi va publicar el passat mes d’octubre del 2025 l’aprovació parcial del Pla, que té l’objectiu de millorar els voltants del Castell datat de l’any 1153, així com detallar l’ordenació i nova regularització que s’establirà sobre els usos permesos.
Una de les principals novetats també serà la definició de les directrius per a la restauració de l’edifici, una qüestió que està en marxa des de l’any 2020 i que continua en procés després que l’edifici fos declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).
El Castell va ser rehabilitat l’any 2017 per adaptar-lo a equipaments municipals, però el consistori pretén protegir part dels voltants per mantenir en bon estat les estructures restants. L’àrea afectada serà, en total, de 5.768,70 metres quadrats, d’acord amb la modificació de les normes referents a l’edificació, incorporant al Pla de protecció les façanes de les edificacions de la plaça del Castell; la zona del camí del Castell; dues finques de titularitat privada i una pertanyent al sistema de Parcs i Jardins en la zona sud-est del castell i, finalment, la zona nord-oest, on s’establirà una zona enjardinada per prevenir noves edificacions privades i embellir l’entorn.
Aprovació condicionada
El nou Pla Espacial Urbanístic, però, haurà d’esperar. Tot i haver rebut llum verda l’any 2024 i haver-se publicat el mes de març de l’any passat, en l’última actualització del projecte l’Ajuntament de Vallmoll destacava que manca un informe de viabilitat per part del departament de Cultura per «assegurar l’aprovació definitiva», tal com afirmava l’alcalde de Vallmoll, Josep Lluís Cusidó.
El nou reglament també establirà quins usos definitius tindrà l’espai del Castell, que actualment s’utilitza per reunions divulgatives, exposicions i com a instal·lacions polivalents. D’aquesta manera, el consistori preveu tres tipus d’usos futurs per a l’espai: Docent, sociocultural i administratiu, amb propostes com centres educatius, socials, llars de gent gran, edifici administratiu o com a espai únic d’exposició.