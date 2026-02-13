POLICIAL
Recuperen a Barcelona unes eines robades a Bràfim valorades en 2.500 euros gràcies al GPS
Els Mossos van detenir l'home, que les havia comprat per 230 euros, per un presumpte delicte de receptació
Els Mossos d'Esquadra han recuperat a Sant Andreu una caixa d'eines robada a l'Alt Camp el passat 10 de febrer. Segons explica la policia autonòmica, el robatori amb força es va cometre a una construcció situada al polígon número 9 de Bràfim i s´haurien endut material d´obra per valor de més de 2.500 euros i 40 metres de coure valorat en uns 20.000€.
La troballa va ser possible ja que una de les màquines sostretes tindria un geo-localitzador i marcava en una ubicació determinada del districte de Sant Andreu.
En aquesta ubicació, els agents van localitzar l'endemà del robatori un home conegut per haver estat detingut diverses vegades, el qual tenia les eines. Segons va explicar el multireincident, ell les va comprar per 230 euros. Per aquest motiu, l'home de 42 anys, que compta amb 14 antecedents, va ser detingut per un delicte de receptació.