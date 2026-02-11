SOCIETAT
La Cambra de Comerç de Valls demana a International Paper que «reconsideri» el tancament de les plantes
L'ens s'ofereix als treballadors a acompanyar-los en el procés de recol·locació laboral
La Cambra de Comerç de Valls ha demanat a la direcció d'International Paper que «reconsideri» el tancament de les plantes de Valls i Montblanc anunciat els darrers dies. En un comunicat, l'ens ha afegit que en cas que decideixin clausurar les fàbriques es «faciliti un procés que permeti l'adquisició del centre per part d'un inversor que garanteixi la continuïtat de l'activitat industrial i el manteniment dels llocs de treball».
«Estem convençuts que la demarcació disposa de les capacitats, infraestructures i capital humà necessaris per continuar desenvolupant amb èxit aquest projecte», han exposat. Així mateix, han expressat el suport als treballadors afectats per la decisió s'han ofert a acompanyar-los en el procés de recol·locació.