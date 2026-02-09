Política
Valls demana al Govern intervenir en el tancament de les dues plantes de DS Smith-Paper
El consistori aprova una moció per accelerar una venda i evitar la pèrdua de més de 200 llocs de treball
La sala de plens de l’Ajuntament de Valls va ser l’escenari de reunió aquest dilluns de més d’un centenar de treballadors de DS Smith International Paper. Els professionals de dues plantes, situades a Valls i Montblanc i amb més de mig segle d’història acumulada al territori, continuen amenaçats de perdre els seus llocs de treball després que l’empresa nord-americana anunciés el tancament d’ambdues plantes el passat dia 4 de febrer. Sense avís previ, amb una carta i després de no oferir cap explicació.
En un ple extraordinari multitudinari, el consistori vallenc va aprovar per 20 vots en contra i una abstenció (VOX) una moció encapçalada pel grup municipal de Junts per Catalunya, en ordre d’instar a la Generalitat a intervenir en la situació i evitar el tancament de les instal·lacions dels dos municipis a través de la cerca d’un nou inversor. «L’ajuntament havia de donar una resposta immediata i clara», va assegurar l’alcaldessa de Valls, Dolors Farré. Davant els treballadors, els diferents grups municipals van fer esment de les diferents condicions acordades, entre les quals destacaven l’activació immediata d’una taula de mediació i reindustrialització per tractar el fet, així com requerir a l’empresa nord-americana «la suspensió de qualsevol decisió irreversible» per «establir una moratòria efectiva del procés de tancament».
La decisió presa per International Paper podria suposar la pèrdua de més de 200 llocs de treball, que podrien ascendir a diversos centenars més de forma indirecta tenint en compte empreses de serveis, emmagatzematge i repartiment. «Ens han dit que aquestes empreses també haurien de tancar, no només International Paper», explicava el president del Comitè d’Empresa de Valls, Albert Queralt, ressaltant que «venen dies complicats».
Entre les valoracions dels grups municipals, la tendència s’inclinava per afirmar que el tancament és «injustificat», d’acord amb els representants d’ERC, CUP i PSC al govern vallenc, fent una crida a la resta de grups per suportar l’acció.
Desinterès
L’objectiu principal, segons va acordar-se en la moció, serà trobar una venda alternativa de les instal·lacions a tercers per assegurar els llocs de treball de tots els afectats. Actualment, «existeixen» empreses interessades, segons ha comentat Queralt durant la seva intervenció. El principal problema, d’acord amb els treballadors, és el desinterès existent per part de l’empresa DS Smith International Paper, que ha acumulat pèrdues durant l’últim any a la històrica planta de Valls (abans Cartonatges Trilla).
«Ens volen fer creure que si la planta va malament, és culpa nostra, quan la realitat és que hi ha una mala gestió», lamentava el supervisor d’International Paper a Montblanc, Sori Anca. El responsable, que fa 23 anys que està a la planta montblanquina, criticava que ara «s’estan prenent decisions sense saber com funcionem ni com funciona el territori», i assegurava que les dues instal·lacions «aporten molt de treball a la demarcació». L’empresa nord-americana va afirmar la setmana passada que el tancament de les plantes de Montblanc i Valls formava part d’una «reorganització» del seu teixit industrial a Europa.
En el cas de la planta de Montblanc, ja va realitzar-se una venda per mantenir-la activa fa dècades, però ara la decisió ha estat dràstica. «Tothom pensava que no ens tocaria a nosaltres», confessava el coordinador de Manteniment d’International Paper a Valls, Alan Rinadias. El professional feia 38 anys que compartia la seva trajectòria professional entre les dues plantes, i ara destaca la «incertesa» amb què es viu la situació: «International Paper no ha sabut gestionar l’empresa, abans donava beneficis d’entre 4 i 5 milions d’euros, i ara té pèrdues», concretava. Ara, els treballadors i treballadores hauran d’esperar a una possible intervenció de la Generalitat per trobar un comprador o frenar el tancament.
El Consell d’Alcaldes del PSC a Tarragona recolza la situació dels treballadors de Valls i Montblanc
«Des del PSC ens comprometem a emprar la nostra representació a totes les administracions, començant per la Generalitat», esmentava el president del Consell d’Alcaldes, Rubén Viñuales, assegurant que la intenció és «revertir una decisió empresarial clarament lesiva pel territori i la gent». En aquest sentit, des del partit socialista de la demarcació de Tarragona i la seva representació han expressat el seu «compromís» per treballar en «conjunt polític» per «trobar alternatives viables» que evitin no fer realitat el tancament anunciat per l’empresa nord-americana.
El Consell d’Alcaldes també expressava la necessitat de la província de tenir «un projecte autònom sense necessitat de desplaçar-se centenars de quilòmetres per poder guanyar-se la vida», fent referència també a la possibilitat de transferència plantejada per l’empresa dins el teixit intern a Catalunya o altres opcions. D’altra banda, la institució ha mantingut una reunió amb el secretari de Governs locals de la Generalitat, Xavier Amor, amb qui han compartit una anàlisi del territori.
Al fil d’aquesta reflexió, els representants han coincidit a assenyalar «la prioritat» sobre l’aprovació d’uns nous pressupostos per part de la Generalitat que permetrien augmentar els recursos i les ajudes a les comarques tarragonines, com ara amb la llei de barris o l’increment de les quanties del PUOSC, així com «la importància» de la vertebració de l’Àrea Metropolitana.