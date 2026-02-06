JUDICIAL
El jurat popular declara culpables els dos homes acusats d'assassinar un home a Valls el 2023
Els membres del tribunal absolen una de les tres persones investigades per encobrir el crim
El jurat popular ha declarat culpables els dos acusats d'assassinar un home a Valls el març de 2023. En la lectura del veredicte feta aquest divendres al migdia a l'Audiència de Tarragona, els membres del tribunal han considerat provat que els dos homes van degollar la víctima i van enterrar-la a la planta baixa de l'immoble del carrer de l'Església.
D'altra banda, el jurat ha absolt una de les investigades per encobrir el crim amb l'argument que no hi ha proves que participés en la neteja ni en l'ocultació de cadàver. En canvi, per als altres dos processats pel mateix delicte, ha considerat provat que hi participessin. Fiscalia demana als principals acusats 31 anys de presó per assassinat i detenció il·legal i tres anys per l'encobriment.
Els membres del jurat popular han acordat per unanimitat que els principals acusats venien drogues a l'immoble del carrer de l'Església de Valls, punt on també es consumien. Amb vuit vots a favor, han aprovat que la víctima va dirigir-se cap aquest habitatge la matinada del 19 de març de 2023 i que s'hi va estar allí fins que es va trobar el seu cadàver. A més, per unanimitat, han dictaminat que la víctima tenia un deute de 35 euros amb els principals investigats.
En la lectura del veredicte, el portaveu del jurat ha explicat que han considerat provat per unanimitat que la causa de la mort va ser per un tall al coll «profund», amb arma blanca i que aquest era «compatible amb un degollament». A més, amb vuit vots a favor, els membres del tribunal popular han considerat que els dos principals acusats «són responsables conjuntament de matar a la víctima». «El jurat determina que es necessiten mínim dues persones per realitzar aquest tipus d'agressió», han assegurat.
Alhora, han declarat que la víctima tenia minvades «greument» les seves capacitats volitives i cognitives durant l'agressió per haver consumit drogues. «El jurat considera que tenia afectades les capacitats, però no anul·lades», han argumentat en el veredicte. Alhora, han dit que les lesions que li van provocar prèviament a la mort també van disminuir la seva capacitat de defensa.
A més, han acordat per unanimitat que els principals processats van traslladar el cos a la planta baixa i que va netejar el lloc on van torturar i matar a la víctima. «No s'han trobat empremtes ni perfil genètic a la planta baixa ni a la primera, excepte de la banyera i del mànec del matxet, es van trobar productes de neteja a l'interior del domicili, com una botella buida d'amoníac, dues buides de detergent de 20 litres, a cada costat de la banyera», ha llegit el portaveu. «Segons la declaració del caporal dels Mossos, aquest detergent tenia capacitat per esborrar les empremtes i ADN de qualsevol superfície», ha afegit el portaveu.
Una de les tres persones acusades d'encobriment, absolta
Pel que fa als tres investigats per encobrir el crim, un home i dues dones, el jurat ha absolt a una de les dones perquè ha considerat que no hi ha proves ni indicis que la incriminin. Per contra, els membres del tribunal han aprovat amb vuit vots a favor i un en contra, que l'acusat és responsable de participar en algun acte per evitar que el cadàver fos descobert o bé d'eliminar proves.
Igualment, els membres del jurat han declarat culpable d'encobriment a la investigada que va anar a la Policia Local de Valls a denunciar el crim. «Segons la seva pròpia declaració, ella era l'encarregada de la neteja, a canvi de substàncies tòxiques per allotjament, per tant, concloem que va participar en la neteja de les zones dels fets, coaccionada o no pels acusats», han acordat.
Més de 30 anys de presó
Inicialment, Fiscalia considerava que els fets eren constitutius dels delictes d'assassinat, detenció il·legal, contra la integritat moral i d'encobriment. Amb tot, en la sessió dels informes finals, el ministeri públic va retirar de l'acusació el delicte contra la integritat moral, pel qual demanava dos anys de presó als principals acusats. També va treure l'atenuant de confessió a l'acusada que va avisar del crim. En la vista d'aquest divendres, el fiscal ha mantingut les peticions i ha demanat per a dos dels acusats un total de 31 anys de presó.
En concret, 25 anys per assassinat i 6 anys per detenció il·legal. Pel que fa al delicte d'encobriment, ha sol·licitat tres anys de presó per a la dona i home acusats. Respecte a la responsabilitat civil, ha reclamat de manera conjunta i solidària una indemnització de 125.000 euros per als familiars del mort. Per la seva banda, l'acusació particular, que representa a la família de la víctima, s'ha adherit a les peticions de Fiscalia.
En el cas de les defenses, algunes d'elles han anunciat que recorreran contra la sentència i s'han mostrat disconformes amb el veredicte. També han demanat que s'imposin les penes mínimes. Finalment, el lletrat de la dona que va denunciar el crim ha demanat que se li apliqui l'atenuant de confessió perquè considera que va ser «important» pel descobriment del cadàver. El judici ha quedat vist per sentència.