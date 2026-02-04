EMPRESA
Tanquen dues plantes d'una reconeguda empresa de Tarragona: perillen 200 llocs de treball
El sindicat ha expressat el «rebuig» a la mesura i assegura que es tracta d'una decisió «totalment arbitrària»
L'empresa International Paper, dedicada al sector dels embalatges i les caixes, ha anunciat el tancament de les plantes de producció de Valls i Montblanc. La decisió l'ha comunicat als ajuntaments de les dues capitals de comarca i al comitè d'empresa.
La direcció de la companyia planteja un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que contempla l'acomiadament d'aproximadament 200 treballadors, segons explica CCOO a través d'un comunicat. El sindicat ha expressat el «rebuig» a la mesura i assegura que es tracta d'una decisió «totalment arbitrària» que «no respon a cap lògica de viabilitat econòmica». Des de CCOO creuen que es tracta d'una «estratègia d'especulació corporativa i deslocalització encoberta».
En la carta enviada als ajuntaments, a la qual ha tingut accés l'ACN, l'empresa apunta que el tancament respon al «procés de revisió estratègica» de l'activitat a l'estat espanyol, Portugal i el Marroc. I que l'objectiu és «millorar l'eficiència i garantir que l'estructura operativa de l'empresa respon a les necessitats canviants dels clients i a les difícils condicions de mercat actuals».
Antonio Muriana, president del comitè d’empresa de la planta de Montblanc, demana la implicació del Consell d’alcaldes, la Diputació de Tarragona i la Generalitat per tal d'evitar el tancament. El ple de l'Ajuntament de Montblanc va aprovar per unanimitat una moció que reclama que no es tanqui l'empresa, i l'Ajuntament de Valls va demanar una reunió amb la gerència d'International Paper.