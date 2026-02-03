SUCCESSOS
Confinen els veïns d'un bloc a Valls per l'incendi en un dels baixos
Els fets van passar dilluns a la tarda i cap persona va resultar ferida
Els Bombers de la Generalitat van treballar dilluns la tarda en un incendi en un local a Valls. L'avís el van rebre a les 17.24 hores i es van desplaçar sis dotacions.
El foc va cremar la zona de cuina i el magatzem d'un local situat als baixos d'un edifici de planta baixa més tres plantes superiors. Un 40% del local va quedar afectat pel foc i un 100% per temperatura. Per això, els bombers van demanar als veïns que es confinessin a casa seva.
Els serveis d'emergències van haver de tallar amb motodisc la persiana del local per poder accedir-hi. Seguidament van procedir a l'extinció del foc i van tallar els subministraments. També van revisar els punts calents amb la càmera tèrmica i van ventilar.
Finalment, van revisar el forat de l’escala i van comprovar els pisos. Al bloc del costat també va entrar una mica de fum i van procedir a ventilar-lo. Cap persona va resultar ferida.