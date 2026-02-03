Diari Més

Confinen els veïns d'un bloc a Valls per l'incendi en un dels baixos

Els fets van passar dilluns a la tarda i cap persona va resultar ferida

Els bombers van haver de tallar la persiana per poder accedir al local.

Shaila Cid
Shaila CidRedactora

Els Bombers de la Generalitat van treballar dilluns la tarda en un incendi en un local a Valls. L'avís el van rebre a les 17.24 hores i es van desplaçar sis dotacions.

El foc va cremar la zona de cuina i el magatzem d'un local situat als baixos d'un edifici de planta baixa més tres plantes superiors. Un 40% del local va quedar afectat pel foc i un 100% per temperatura. Per això, els bombers van demanar als veïns que es confinessin a casa seva. 

El foc va cremar el 40% de local.

Els serveis d'emergències van haver de tallar amb motodisc la persiana del local per poder accedir-hi. Seguidament van procedir a l'extinció del foc i van tallar els subministraments. També van revisar els punts calents amb la càmera tèrmica i van ventilar.

Finalment, van revisar el forat de l’escala i van comprovar els pisos. Al bloc del costat també va entrar una mica de fum i van procedir a ventilar-lo. Cap persona va resultar ferida.

