SUCCESSOS
El vent tomba un arbre de grans dimensions a Valls
Protecció Civil activa l'alerta per fortes ratxes de vent al litoral i prelitoral central i sud fins dissabte al vespre
Des de dijous al vespre el vent ha tornat a fer acte de presència al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquest fenomen metereològic ja va provocar la nit de diumenge i durant tot el dia de dilluns diverses incidències als municipis. Aquest cop els Bombers no han evidenciat un augment d'actuacions a causa del vent.
Tot i això, a les xarxes socials s'han pogut veure imatges com la caiguda d'un arbre de grans dimensions al carrer Xiquets de Valls de la capital de l'Alt Camp. Per sort, l'arbre no ha caigut enmig de la via sinó que ha quedat recolzat contra l'edifici del costat.
Protecció Civil ha activat el Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT) en fase d'alerta davant la previsió de fortes ratxes a partir d'aquesta mitjanit i fins dissabte a la tarda o vespre. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) informa que es poden superar els 72 km/h al Baix Camp, el Tarragonès, l'Alt Camp, l'Alt i el Baix Penedès, l'Anoia i el Baix Llobregat. A les comarques de l'extrem sud (Baix Ebre i Montsià) i del nord (Ripollès i Alt Empordà) la probabilitat de superació del llindar serà menor. Davant d'aquesta situació, s'ha fet una crida a extremar les precaucions en els desplaçaments i activitats a l'aire lliure.