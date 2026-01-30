CULTURA
Talent i emoció a les Nits de Clàssics de Valls
Els Amics de la Música de Valls i les Joventuts Musicals de l’Alt Camp han presentat la nova programació
El passat dimecres es va presentar la programació de gener a juny de les Nits de Clàssics de Valls, que combinarà concerts de petit format amb dos grans concerts simfònics. Un d’aquests muntatges de gran format és l’espectacle Mar de Mars, una creació coral simfònica dedicada al Mediterrani que reunirà l’Orquestra Terrassa, el Cor Canta —amb més de 100 cantaires a l’escenari—, un conjunt de solistes i l’actriu Àngels Gonyalons com a narradora. Entre els solistes hi seran la soprano Irene Mas, el tenor Roger Padullés i el baix Germán de la Riba. Aquest concert simfònic, que reunirà 150 músics damunt de l’escenari, es podrà escoltar a Valls el 18 de març, però també a Girona i a l’Auditori de Barcelona.
La programació va arrencar aquest mateix dijous i continuarà el 19 de febrer amb Helix Trio, que oferirà un viatge per danses d’arreu del món, amb obres de Dvorák, Ravel i Turi, en un programa que destaca el talent emergent de la música de cambra.
El març posarà el focus en la recuperació de figures femenines oblidades de la composició, amb un concert dedicat a autores com Amy Beach o Lili Boulanger, que comptarà amb el tenor Roger Padullés, la violinista Judith Bofarull, Marta Mulero, al violoncel i Medir Bonachí al piano. Aquell mateix mes també s’ha programat el tradicional concert del Pregó de Setmana Santa, que consistirà en una obra religiosa emblemàtica del segle XVIII, que serà interpretada a l’Església de Sant Joan.
La primavera s’obrirà a altres escenaris, com l’església de Sant Francesc, amb recitals barrocs i concerts a dos pianos. En la primera cita actuaran una de les millors violinistes barroques d’Espanya, Adriana Alcaide, i la clavecinista Ana Marija Kranz. En la segona, es podrà gaudir d’un concert de piano a quatre mans amb Emili Brugalla i Vesko Stambolov.
Al maig se celebrarà el 40 aniversari de les Joventuts Musicals de Catalunya amb una proposta de concert sorpresa i gratuït, simultani per tot Catalunya, amb músics vinculats a l’entitat. La programació encararà la recta final amb un concert protagonitzat pel pianista Albert Guinovart i el Cor Femení de Cambra Scherzo, sota la direcció d’Esteve Nabona. També es farà un dels concerts més participatius de la temporada:
Cantem. Sons de la terra. Homenatge a Antoni Gaudí. L’acte reunirà Daniel Blanch al piano, la mezzo Marta Valero, el baríton Lluís Calvet, el Cor Ciutat de Tarragona, un cor participatiu i l’Orquestra Simfònica Camerata XXI, dirigits per Daniel Montané. A més, s’hi estrenarà una peça d’encàrrec de Joan Magrané dedicada a l’arquitecte. La temporada es clourà el 14 de juny al Convent de les Arts d’Alcover amb la Nit de lírica, que reunirà joves promeses del cant i veus consolidades del panorama líric, acompanyades al piano per Josep Buforn.