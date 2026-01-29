JUDICIAL
Els acusats d'assassinar un home a Valls el març 2023 neguen haver-lo matat i torturat
Els tres investigats per encobrir el crim asseguren que no van participar en la neteja de l'immoble
Els dos homes acusats de matar-ne un altre el març de 2023 a Valls han negat que ho fessin i que el torturessin. En la declaració feta aquest dijous a l'Audiència de Tarragona, els principals investigats han assegurat que no vivien a l'immoble del carrer de l'Església on es va trobar el cadàver enterrat i que només hi anaven a consumir drogues.
Un d'ells ha afirmat que no tenia cap conflicte amb la víctima i que aquesta no li devia diners. Els altres tres, processats per encobriment, també han negat la seva participació. Entre ells, hi ha la dona que va denunciar el crim, la qual s'ha ratificat. Fiscalia demana 33 anys de presó per assassinat, detenció il·legal i contra la integritat moral i penes de 3 anys i de sis mesos per l'encobriment.
Un dels homes acusats d'assassinat ha explicat que vivia a Barcelona l'any 2023 i que va anar a Valls a visitar al seu amic, també investigat pels mateixos delictes. En la seva declaració, ha dit que consumia drogues fins que va entrar a la presó, de forma provisional, el 22 de març de 2023. Ha comentat que es va drogar al voltant del carrer de l'Església, on es va localitzar el cos sense vida de la víctima, durant el 18 i el 20 de març. El processat ha afirmat que el dia que es va descobrir el cadàver va parlar amb els policies i que voluntàriament els va permetre l'accés a l'immoble. «Ho vaig fer perquè tinc res a amagar», ha defensat. L'home només ha respost a les preguntes del seu advocat i ha assegurat que no va agredir, torturar ni matar a cap persona. «Tampoc ser qui ho va fer», ha afirmat en referència a l'home mort.
Pel que fa a l'altre home acusat d'assassinat ha dit que fa vint anys que resideix a Espanya i que ha viscut entre Valls amb la seva parella i a Canovelles amb la seva mare. «Quan discutia amb la meva mare o amb la parella anava a drogar-me al carrer de l'Església», ha assenyalat. També ha detallat que consumia cocaïna esnifada, marihuana i que era addicte al diazepam, entre altres. «Moltes vegades passava la nit al bloc, dormia a la part de dalt, que era on ningú em molestava», ha comentat. La nit del 19 al 20 de març ha indicat que hi va dormir, però que es va prendre un diazepam.
L'investigat ha indicat que l'edifici del carrer de l'Església no tenia instal·lació d'aigua, però sí que hi havia una aixeta a la part de baix de l'immoble. «Les garrafes s'usaven per dutxar-nos i cuinar», ha defensat i ha assegurat que hi havia molta humitat en tot l'edifici. Així mateix, ha subratllat que no s'intercanviaven la roba ni les sabates amb l'altre acusat principal. D'altra banda, també ha manifestat que no va consumir «mai» amb la víctima, que no tenien cap relació d'amistat amb ella i que van coincidir a l'immoble on es drogaven. A més, ha afirmat que el mort no li devia diners.
«No vaig veure la víctima durant el cap de setmana, tampoc li va dir a l'altra acusada- per encobriment- que comprés productes de neteja ni tampoc que ens havíem endut a ningú per davant», ha declarat. En la seva intervenció, ha explicat que es va entregar voluntàriament als Mossos perquè li havien dit que l'estaven buscant i que va accedir a fer-se la prova de l'ADN perquè, sosté, «no té res a amagar i no li he donat mai cap punyalada a ningú».
En relació amb el matxet trobat a l'immoble del carrer de l'Església amb el seu ADN, l'acusat ha dit que l'havia utilitzat altres vegades per pelar cables. «Feia un mes i mig que no sabia on era el matxet», ha assegurat. «No he netejat res, de part meva no hi havia res a netejar, no he utilitzat el matxet per agredir a ningú i mai he lligat a ningú a cap cadira amb cinta adhesiva», ha afirmat. A més, ha negat que tingués cap problema amb la víctima. «Ni amb ell ni amb cap toxicòman del poble, mai el vaig amenaçar, no sé què va passar amb ell», ha tancat.
No van participar en el crim
Les tres persones acusades d'encobrir el crim, un home i dues dones, també han declarat en la sessió d'aquest divendres. La primera a fer-ho ha estat l'acusada que va denunciar els fets a la comissaria de la Policia Local de Valls. Segons els seus advocats, ella ha passat de ser testimoni a acusada i s'ha ratificat amb el que va denunciar fa tres anys. Ha explicat que feia un any que vivia a l'immoble del carrer de l'Església i que comprava els productes de neteja perquè s'encarregava de netejar l'espai.
Segons el seu lletrat, l'acusada ha afirmat que no estava a l'immoble quan es va produir l'assassinat i que un dels acusats li va dir que «se l'havien endut per davant» en referència a la víctima. Alhora, ha dit que un dels processats li va demanar que anés a buscar una pala, moment que va aprofitar per anar a la policia.
Respecte a l'home acusat d'encobrir el crim ha declarat que el dia de la detenció anava drogat i que havia quedat per fer unes cerveses amb l'altra dona acusada. Ell anava a l'immoble del carrer de l'Església també a drogar-se, però tampoc hi vivia. Ha assegurat que no sabia que la víctima havia mort i que es va assabentar dels fets quan ja estava detingut. «Em detenen del carrer de l'Església, hi vaig anar a preguntar que passava», ha dit. «No vaig anar a comprar cap producte de neteja», ha afegit. «Nego la meva participació en els fets, soc innocent. No vaig ajudar a netejar res, no he ajudat en res, m'ho van explicar a comissaria, jo no podria fer mal a cap persona», ha declarat.
Per la seva banda, la darrera de les acusades per encobriment, ha explicat que també tenia problemes d'alcoholisme i que tenia bona relació amb els principals investigats. Ha dit que va anar a dinar amb un d'ells el dia 20 de març i que no tenia coneixement que la víctima estigués morta. «Des del balcó vaig veure la policia i vaig baixar al carrer descalça, em pensava que els desocupaven a ells, jo no sabia res del que passava», ha asseverat. «No vaig netejar, em coneix la Guàrdia Urbana i tot Valls, vaig veure el carrer tot tallat, jo no sabia absolutament res i després em vaig adonar que estava involucrada. No tinc res a amagar», ha afirmat.
En la jornada d'aquest dijous també han intervingut dos agents dels Mossos d'Esquadra, en qualitat de perits, que ha detallat un informe policial sobre les imatges dels acusats pels carrers del centre de Valls entre el 18 i 20 de març. Les parts exposaran les conclusions i els informes el pròxim dilluns i està previst que el tribunal entregui l'objecte de veredicte als membres del jurat dimarts.
Peticions de presó de fins a 34 anys
Fiscalia considera que els fets són constitutius dels delictes d'assassinat, detenció il·legal, contra la integritat moral i d'encobriment. Per la qual cosa, demana per a dos dels acusats un total de 33 anys de presó. Concretament, 25 anys per assassinat, 6 anys per detenció il·legal i 2 pel delicte contra la integritat moral. Pel que fa al delicte d'encobriment, sol·licita tres anys de presó per a dos dels investigats i sis mesos per la darrera investigada, ja que en el seu cas, concórrer l'atenuant de confessió. Pel que fa a la responsabilitat civil, el fiscal reclama de manera conjunta i solidària una indemnització de 125.000 euros per als familiars del mort.
Per la seva banda, l'acusació particular, que representa al germà de la víctima, s'ha sumat a les peticions del ministeri públic, però demana 26 anys de presó per assassinat, elevant la pena global a 34 anys. Per contra, les defenses sol·liciten l'absolució.